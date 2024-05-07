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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 22:03

Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!

Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 7 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 4. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!

Survivor All Star'da 4. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!

7 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın dördüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!

SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. Yunus Emre (mavi takım)

2. Batuhan (mavi takım)

3. Sercan (kırmızı takım)

Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!
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