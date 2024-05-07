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Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
22:03
Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 7 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 4. eleme adayı