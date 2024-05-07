Survivor eleme adayı kim oldu? || TV8 ile 7 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 4. eleme adayı!

Survivor All Star'da 4. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…