Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Kazanan takımın iletişim ödülü sahibi olduğu oyunda kazanan takım olmak için her iki takımda başarılı performans örneği gösterildi. Kazanan takım iletişim ödülünde sevdikleriyle doyasıya görüşme hakkına sahip olurken kaybeden takım Acun Ilıcalı yönetiminde yapılan ada konseyinde bu haftanın 2. Eleme adayını potaya gönderdi. Yarışmanın izleyicileri son dakika detaylarına erişmek isteyerek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı - iletişim ödülünü kazanan ve ada konseyinde 2. Eleme adayı seçilen isim ve son dakika detaylar şöyle;