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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 13:11

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Önceki günkü gergin ada konseyi ardından bugünkü dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için olduça önemliydi. Bugün dokunulmazlık zırhını alan takım iletişim ödülünü de kazandı ve sevdikleriyle görüştü. Kaybeden takım 2. eleme adayı seçimi için Acun Ilıcalı moderatörlüğünde ada konseyinde zor anlar yaşadı. İzleyicilerse detaylar için "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?" sorularına cevap arıyor. Merak edilen "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?" sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Kazanan takımın iletişim ödülü sahibi olduğu oyunda kazanan takım olmak için her iki takımda başarılı performans örneği gösterildi. Kazanan takım iletişim ödülünde sevdikleriyle doyasıya görüşme hakkına sahip olurken kaybeden takım Acun Ilıcalı yönetiminde yapılan ada konseyinde bu haftanın 2. Eleme adayını potaya gönderdi. Yarışmanın izleyicileri son dakika detaylarına erişmek isteyerek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularına yoğun şekilde yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI, İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı - iletişim ödülünü kazanan ve ada konseyinde 2. Eleme adayı seçilen isim ve son dakika detaylar şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

TV8 ekranlarında 9 Nisan 2022 Cumartesi günleri Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor 2022 All Star ünlüler ve gönüllüler mücadelesinde dokunulmazlık - iletişim oyunları için zorlu parkurda kıran kırana mücadele verildi.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

Survivor yarışmacıları için oldukça önemli olan dokunulmazlık ve iletişim ödülü oyunları için kadın ve erkek yarışmacılar arasında 3'er etaptan oluşan zorlu mücadele start aldı. Kritik dokunulmazlık oyunu İlk etabına kadın yarışmacılar arasındaki eşleşmeler belirlenerek başlandı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

KADIN YARIŞMACILAR ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

Survivor 2022 All Star son bölümde oynanan kritik dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın oyuncular arasında ilk mücadele Yağmur ile Nagihan arasında oynandı. İlk oyunda kazanan Yağmur oldu ve gönüllüler takımı ilk sayısını hanesine yazdırdı. Ardından parkura Sema - Evrim ikilisi çıktı. Bu mücadeleden galip ayrılan Sema oldu ve skor 1-1'lik beraberlikle güncellendi. Üçüncü oyun ise Seda - Gizem arasında gerçekleşti bu oyunda da başarılı atışlarıyla kazanan Seda oldu ve skor 2-1 gönüllüler lehine değişti. İlk etabın kadınlar mücadelesinde son olarak Merve-Nisa ikilisi sahneye çıktı. Nisa bu oyundan galip ayrılarak skoru 3-1'e taşıdı ve kadınlar mücadelesini ilk etabını kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Dün akşam 9 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı!

Kritik dokunulmazlık oyununda kadınlar mücadelesinin 2. Etabında parkura ilk çıkan isimler Merve -Evrim oldu. İkinci etabın ilk eşleşmesinde kazanan Merve oldu ve skor 3-2 olarak güncellendi. İkinci eşleşme ise Sema ile Yağmur arasında oynandı. Bu mücadelede Yağmur başarılı oldu ve skoru gönüllüler lehine 4-2'ye taşıdı. Ardından Nagihan ile Ayşe zorlu parkurda sahne çıktı. Heyecanlı geçen mücadelede kazanan Nagihan oldu ve skor 4-3 olarak değişti. Gizem - Sude mücadelesinde ise Sude kazandı. Skor 5-3 gönüllüler takımı üstünlüğüyle güncellendi.

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