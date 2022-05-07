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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:13

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

6 Mayıs Cuma akşamının konusu Survivor eleme adayı oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan ada konseyinde eleme adayı belirlendi ve bir isim daha potaya girdi. Son olarak yarışmada hayallerine sağlık sorunları nedeniyle veda eden Merve ve Parviz'in ardından kalan yarışmacılar kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Kadınlar yarışında Seda ve Ayşe arasında büyük gerilim yaşanırken gecenin sonunda potaya giren isim bu durumu beklediğini de itiraf etti. Peki; Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi, kim potaya girdi? İşte Survivor eleme adayları ile dokunulmazlık oyunu kazananı!

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

Parviz ve Merve'nin sakatlık nedeniyle adaya vedasının ardından Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı da belli oldu. İlk eleme adayı Evrim olurken diğer isim de bir kadın yarışmacı oldu. Potaya giren isim "Bekliyordum, yazacak başka kimse yoktu" ifadelerine yer verirken televizyon izleyicileri "Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı!

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı engellerin yer aldığı parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı. Oyun öncesi kazanan takımın sevdikleri ile mesajlaşabileceği açıklandı. Heyecan dolu oyunda her zaman olduğu gibi ilk olarak kadınlar karşı karşıya geldi. Ayşe'nin aldığı sayı ile kadınlar mücadelesini 8-5 skorla ünlüler takımı kazandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

İkinci etapta da bu kez erkek yarışmacıların karşılaşması ekranlara geldi. Oyuna sıkı başlayan ünlüler takımı oyunu bırakmazken, Ogeday, Adem ve Berkan arasında gerginlik yaşandı. Ünlüler takımı ilerleyen anlarda geriye düşerken Berkan'ın sayısı ile erkekler turunu 8-4 skorla gönüllüler kazandı. Eşitlik sağlanmasından dolayı oyun bu kez en iyilere kaldı. Bu turda da Sude'nin sayısı ile dokunulmazlığı ünlüler kazandı. Dokunulmazlık sembolü de Sude'ye verildi.

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Heyecan dolu gecenin sonunda Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için eleme oylaması konseyi gerçekleşti. Eleme oylamasında gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için isim yazdı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı oy sonuçlarına göre Berkan 1 oy, Seda 1 oy Nisa 4 oy aldı. Bu sonuçla Nisa Survivor'da 2. eleme adayı oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

Eleme potasına giren Nisa şu sözleri söyledi; "Takibi bekliyordum. Yazacak başka kimse yoktu zaten, çember inanılmaz daraldı. Genelde performansa göre yazıyorlar, evet haklılar. İnşallah sonraki dokunulmazlıkları kazanırız ve karşıdan birini koyarız. Bu takımdan kimsenin gitmesini istemem."

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