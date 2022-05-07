Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:13

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi?

6 Mayıs Cuma akşamının konusu Survivor eleme adayı oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan ada konseyinde eleme adayı belirlendi ve bir isim daha potaya girdi. Son olarak yarışmada hayallerine sağlık sorunları nedeniyle veda eden Merve ve Parviz'in ardından kalan yarışmacılar kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Kadınlar yarışında Seda ve Ayşe arasında büyük gerilim yaşanırken gecenin sonunda potaya giren isim bu durumu beklediğini de itiraf etti. Peki; Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor kim elendi, kim potaya girdi? İşte Survivor eleme adayları ile dokunulmazlık oyunu kazananı!