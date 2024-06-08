Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? 2024 Survivor finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL ve nereden alınır?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star sezonu kapatıyor. Bu yılın kazananının belli olacağı gece için geri sayımın başladı. Survivor final tarihi 2024 yılı için belli oldu. Aylardır devam eden zorlu yarışmanın büyük finalinde bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak ve kupayı kaldıracak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Final heyecanına canlı canlı şahit olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2024 Survivor finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL ve nereden alınır? İşte Survivor bilet fiyatları ile ilgili ayrıntılı bilgiler…