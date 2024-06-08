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Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak? 2024 Survivor finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
16:53
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 finali için geri sayım başladı. Sevilen yarışmada son 6 kişi kaldı. Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan finale kalmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Heyecanlı mücadeleler sürerken Survivor finali ne zaman ve nerede yapılacak sorusu yanıt buldu. Şampiyonun belli olacağı final biletleri de satışa çıktı. Acun Ilıcalı ve eski yarışmacıların katılacağı gece için heyecan dorukta. Peki, 2024 Survivor finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL ve nereden alınır? İşte detaylar…