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Giriş Tarihi: 10.06.2026 17:21

SURVİVOR FİNALİ YAKLAŞIYOR! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 Survivor final bilgileri

Survivor Türkiye 2026 sezonunda finale doğru geri sayım sürerken, İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük finalin tarih ve programı netleşti. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk için yarışacak isimler son etapta kozlarını paylaşacak. Final organizasyonu, canlı yayın ve seyirci katılımıyla yarışmanın en heyecanlı anlarına sahne olacak. Survivor tutkunları, büyük finalin yapılacağı gün ve yayın saatine odaklanmış durumda.

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SURVİVOR FİNALİ YAKLAŞIYOR! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 Survivor final bilgileri

Dominik'te başlayan uzun maratonun ardından Survivor Türkiye 2026 sezonu İstanbul finaliyle sona erecek. Final haftasının yaklaşmasıyla birlikte yarışmanın ne zaman tamamlanacağı ve şampiyonun hangi gün belli olacağı merak konusu oldu. Büyük ödül ve şampiyonluk için mücadele edecek yarışmacılar son performanslarını sergilerken, final gecesine ilişkin detaylar da izleyicilerle paylaşılmaya başladı. Yarışmanın final takvimi, Survivor takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor.

SURVİVOR FİNALİ YAKLAŞIYOR! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 Survivor final bilgileri

SURVİVOR 2026 FİNALİ NE ZAMAN?

TV8'den yapılan açıklamaya göre Survivor Finali 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Mekan ve tarihle ilgili detaylar daha sonra belli olacak.

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SURVİVOR FİNALİ YAKLAŞIYOR! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 Survivor final bilgileri

Survivor 2026 heyecan dolu finali canlı yayınla ekranlara gelecek. Aylar süren mücadelenin ardından finale kalan iki yarışmacı, şampiyonluk için son kez kozlarını paylaşacak.

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SURVİVOR FİNALİ YAKLAŞIYOR! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 Survivor final bilgileri
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SURVİVOR FİNALİ YAKLAŞIYOR! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 Survivor final bilgileri
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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