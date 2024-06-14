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Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
22:36
Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!
Survivor yarışmasında ünlenen Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle tepki topladı. Işık, Banda ve Can, yarışmanın finaline çakarlı araçla gittikleri anları sosyal medyada yayınladı. Işık'ın "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü sağladığı anlara tepki yağdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı: Gereği yapıldı.