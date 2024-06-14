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Haberler Yaşam Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 22:36

Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

Survivor yarışmasında ünlenen Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle tepki topladı. Işık, Banda ve Can, yarışmanın finaline çakarlı araçla gittikleri anları sosyal medyada yayınladı. Işık'ın "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü sağladığı anlara tepki yağdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı: Gereği yapıldı.

Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

Sosyal medya fenomenleri Sahra Işık ile Yağmur Banda ve Damla Can, Survivor yarışması ile ün kazandı. Üç yarışmacının, yarışmanın dün akşam gerçekleşen finaline çakarlı araçla gittiği ortaya çıktı.

Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yarışmacıların çakar ışıklarla donatılmış araçları kullanarak trafik kurallarını hiçe saydı.

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Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

Ön koltukta oturan Sahra Işık'ın, elinde bulunan cihazı polis telsizi gibi kullanması da olay oldu. Işık, "Devam et. Survivor finali devam et" diyerek trafikte geçiş üstünlüğünü çakarla kullanmaya çalıştı.

Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: GEREĞİ YAPILDI!

Görüntülere tepki yağarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Survivor finaline çakarlı araç ile gitmişlerdi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı!

Yarışmacılara idari para cezası uygulandığını belirten Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: GEREĞİ YAPILDI-18

Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

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