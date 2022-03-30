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Haberler Yaşam Survivor Gizem Memiç'in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem'in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 12:32

Survivor Gizem Memiç'in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem'in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Gizem Memiç'in eşi Burak Mert ile gündemdeki yerini aldı. Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan güzel yarışmacı düzgün karakteriyle yarışma programında ilgi odağı olurken Survivor'ın birleşme partisindeki sahne performansıyla da birinciliği kapmıştı. Öte yandan programın takipçileri "Survivor yarışmacısı Gizem Memiç'in eşi Burak Mert kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında dünya evine girmişti. Bakın tescilli güzel yarışmacının eşi kim çıktı...

Survivor Gizem Memiç’in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor All Star kadrosunda dikkatleri üzerine çeken Gizem Memiç şimdi de eşiyle gündeme geliyor. 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan tescilli güzelin Serenay Sarıkaya'yı geride bıkaktığı da daha önce çok konuşulmuştu. "2022 Survivor yarışmacısı Gizem Memiç'in eşi Burak Mert kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları ise birleşme partisinde yarışmacının evli olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme geldi. İşte Gizem Memiç'in kocası Burak Mert hakkında merak edilen detaylar...

Survivor Gizem Memiç’in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Gizem Memiç, Gaziantep'de Lise öğretmeni Tamer Memiç ve Eczacı Müberra Memiç'in kızı olarak dünyaya geldi. İzel adında kız kardeşi vardır. Ankara'da İncesu Anadolu Lisesi yani şimdiki adıyla Kırkkonaklar Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

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Survivor Gizem Memiç’in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Ankara'da Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi aldı. Okul dışında, Ankara, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol oynadı.

Survivor Gizem Memiç’in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Gizem Memiç 25 yaşında, Miss Turkey birincisi ve 1.78 cm boyundadır. Survivor 2016 gönüllüler takımında yer almaktadır.

Survivor Gizem Memiç’in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem’in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

BURAK MERT KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç'in 2018 yılında dünya evine girdiği eşi Burak Mert'in mesleği merak edilmekte.

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