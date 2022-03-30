Haberler Yaşam Survivor Gizem Memiç'in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem'in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 30.03.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 12:32

Survivor Gizem Memiç'in eşi bakın kim çıktı? Tescilli güzel Survivor Gizem'in eşi Burak Mert kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Gizem Memiç'in eşi Burak Mert ile gündemdeki yerini aldı. Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan güzel yarışmacı düzgün karakteriyle yarışma programında ilgi odağı olurken Survivor'ın birleşme partisindeki sahne performansıyla da birinciliği kapmıştı. Öte yandan programın takipçileri "Survivor yarışmacısı Gizem Memiç'in eşi Burak Mert kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" sorularını gündeme taşıdı. Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında dünya evine girmişti. Bakın tescilli güzel yarışmacının eşi kim çıktı...