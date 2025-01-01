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Haberler Yaşam Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 19:26

Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?

Survivor 2025 All Star yarışmacısı Göksu Küçükali, adaya ilk kez ayak basacak. Gönüllüler takımında yer alan Göksu, Survivor'daki ilk deneyiminde stratejik oyunuyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Peki, Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?

Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?

Göksu Küçükali, 2025 Survivor All Star yarışmasına ilk kez katılacak isimlerden biri olarak izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gönüllüler takımının yeni yarışmacısı Göksu, adada gösterdiği performansla adını duyurmayı amaçlıyor. Peki, Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?

GÖKSU KÜÇÜKALİ KİMDİR?

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda yer alan Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gördü. Ayrıca Plaj Voleybolu'nda kendini geliştirdi.

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Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Mevlüt Koçak
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

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Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?
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Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?
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