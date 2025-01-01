Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?

Göksu Küçükali, 2025 Survivor All Star yarışmasına ilk kez katılacak isimlerden biri olarak izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gönüllüler takımının yeni yarışmacısı Göksu, adada gösterdiği performansla adını duyurmayı amaçlıyor. Peki, Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?