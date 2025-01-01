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Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
19:26
Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?
Survivor 2025 All Star yarışmacısı Göksu Küçükali, adaya ilk kez ayak basacak. Gönüllüler takımında yer alan Göksu, Survivor'daki ilk deneyiminde stratejik oyunuyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Peki, Survivor Göksu kimdir, kaç yaşında? 2025 Survivor All Star yarışmacısı Göksu Küçükali aslen nereli, mesleği ne?