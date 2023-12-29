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Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:38
Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!
Survivor All Star 2024 fragmanı yayınlandı. Bu sene farklı bir formatla yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı programın ilk yayın tarihi 1 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı. Dün o çok beklenen fragman yayınlandı. Survivor All Star 2024 büyük bir krizle başladı. Fragmana Poyraz ve Turabi'nin kavgası damga vurdu. İşte kırmızı alarm verilen kavganın detayları