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Haberler Yaşam Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:38

Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!

Survivor All Star 2024 fragmanı yayınlandı. Bu sene farklı bir formatla yayın hayatına başlıyor. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı programın ilk yayın tarihi 1 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı. Dün o çok beklenen fragman yayınlandı. Survivor All Star 2024 büyük bir krizle başladı. Fragmana Poyraz ve Turabi'nin kavgası damga vurdu. İşte kırmızı alarm verilen kavganın detayları

Survivor’da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!

Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı birbirinden güçlü ve hırslı yarışmacıların yer aldığı yeni sezonun ilk bölümünde nabızlar yükseldi. Daha önce de takımlar belli olurken tartışan Turabi ve Poyraz bu sefer fazla dayanamadılar, birbirlerine saldırdılar.

Survivor’da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!

Yarışma öncesi sosyal medya hesabından sık sık rakiplerine gözdağı veren Turabi, ilk oyunda Poyraz ile tartışıyor. Yarışmanın bu sene itibarıyla sadece performansa dayalı olması yarışmacıları daha çok hırslandırıp nabız yükseltiyor.

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Survivor’da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!

EFENDİ OLACAKSIN, AĞLATACAĞIM SENİ

İlk dokunulmazlık oyunu fragmanda görüldüğü gibi hırsın ön planda olduğu halat çekme yarışı olacak. Tanıtımda Poyraz'ın sözleri Turabi'yi deliye döndürüyor. Turabi'nin haftalardır yaptığı paylaşımları hatırlatan Poyraz "2 aydır bütün saygısızlıkları ve kışkırtmaları yapan bu adam. Şampiyonsan efendi olacaksın. Seni ağlatacağım" ifadelerini kullanıyor.

Survivor’da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!

EFENDİLİĞİ ÖĞRETECEK SON ADAMSIN

Öfkeden deliye dönen Turabi ise "Senin biberonunu getirdim. Emziğini... Konuşma lan. Efendiliği öğretecek son adamsın" diyerek Poyraz'a doğru koşmaya başladı. İkili arasında bir arbede yaşandığını ve diğer yarışmacılar endişelenerek araya giriyor.

Survivor’da büyük kavga! Acun Ilıcalı kırmızı alarm verdi: Turabi ve Poyraz ilk günden birbirine girdi!

ACUN ILICALI KIRMIZI ALARM VERDİ!

Yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı daha ilk bölümden acil durum konseyi gerçekleştiriyor. Yaşanan gerginlik sonrası konseyde konuşan Acun Ilıcalı özellikle Turabi'yi uyararak "Kırmızı alarm veriyorum Survivor'da" diyor.

Poyraz ve Turabi arasında yaşanan bu gerginlik daha uzun süre Survivor gündemini meşgul edeceğe benziyor.

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