Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

Survivor diskalifiye şoku ile gündemdeki yerini aldı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıya sert sözlerle meşalesini almadan ve arkadaşlarıyla vedalaşmadan gitmesini söylemesi şok etkisi yaratmıştı. Merakla beklenen o kişi dün akşam belli oldu. 10 Nisan 2023 dün akşam Survivor kim diskalifiye oldu, kim elendi soruları yanıtlandı. Survivor Merve Yıldırım neden diskalifiye edildi merak ediliyor. 65. Bölümdeki ada konseyinde gerçekleşen olay izleyenleri şoka uğrattı. İşte, Survivor diskalifiye olan yarışmacı ve sebebi…