Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

Survivor Merve Yıldırım diskalifiye edilen yarışmacı oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıya kararlarını şu sözlerle açıkladı:

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?

Bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."