Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Survivor'da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!
Giriş Tarihi: 11.04.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 10:34

Son Dakika Survivor'da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

Survivor diskalifiye şoku ile gündemdeki yerini aldı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıya sert sözlerle meşalesini almadan ve arkadaşlarıyla vedalaşmadan gitmesini söylemesi şok etkisi yaratmıştı. Merakla beklenen o kişi dün akşam belli oldu. 10 Nisan 2023 dün akşam Survivor kim diskalifiye oldu, kim elendi soruları yanıtlandı. Survivor Merve Yıldırım neden diskalifiye edildi merak ediliyor. 65. Bölümdeki ada konseyinde gerçekleşen olay izleyenleri şoka uğrattı. İşte, Survivor diskalifiye olan yarışmacı ve sebebi…

Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

Survivor'da kim diskalifiye oldu sorusu yeni bölüm fragmanı ile birlikte gündemdeki yerini almıştı. Son bölümde elenen isim açıklandı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacıya sert sözleri sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu. Yarışmacının açıklanması ardından en çok araştırılanlar arasında Survivor Merve Yıldırım neden diskalifiye edildi, neden elendi soruları yanıt aramaya başladı. Detaylar konseyde paylaşıldı. İşte, 10 Nisan 2023 Survivor diskalifiye son dakika yaşananlar…

Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

SON DAKİKA SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı'nın fragmanda yer alan "O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleri sonrası izleyenler kimin elendiğini araştırmaya başlamıştı.

Gönüllüler ekibine yöneltilen sert sözlerin hedefi belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

Survivor Merve Yıldırım diskalifiye edilen yarışmacı oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıya kararlarını şu sözlerle açıkladı:

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir?

Bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

SURVİVOR MERVE NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Acun Ilıcalı, Merve'ye oyunu bariz bir şekilde kaybettirdiğini belirtti. Ilıcalı, ''Verdiğin enerji, takım arkadaşların orada bir mücadele ederken bir ödülden olmaları...

Bir yarışmacının ben kendimi iyi hissetmiyorum diyerek 5 kişinin kaderiyle oynaması, birçok etken var. Bu konuda sen kendini nasıl hissediyorsun merak ediyorum.'' sözleri üzerine Merve ''Elimden geleni yapıyorum ama bugünkü oyunda hiç yoktum.'' dedi.

Son Dakika Survivor’da kim diskalifiye oldu? Merve Yıldırım neden elendi? 2023 Survivor diskalifiye kararı Acun Ilıcalı’dan geldi!

Ilıcalı, ''200 yarışmacıdan herhangi birisinin bu dönemde 'kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek bunu yaptığını hatırlamıyorum. Bu bana hiç tatmin edici de gelmiyor. Bugün yaşanan olay Survivor'da çok nadir karşılaşacağımız olay. Hayretler içerisindeyim. Beni öldürseler, 5 kişi ile yürüdüğüm yolda diğerlerini zor duruma düşürecek, kaderleriyle oynayacak bir şey yapmam. Hepinizin huzurnda Asena'ya bir şey söylemek istiyorum, Haklıymışsın! Benim burada yaşadıım durum, bana bir hayat tecrübesi.

SON DAKİKA