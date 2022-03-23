Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyunları sonrasında birini Ünlüler diğerini Gönüllüler takımı kazanmıştı. Öte yandan; birleşme partisini garantileyen Elif, Nagihan, Berkan ve Anıl partiye kadar dokunulmaz sayılırken eleme potasındaki isimler de belli olmuştu. Bu kapsamda; "Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi ve eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi, adadan kim gitti? İşte bilgiler.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Survivor All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Bugün gerçekleştirilecek dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak. İlk iki eleme adayı ise Evrim ve Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki; Survivor'da kim elendi, kim gitti?

İşte Survivor eleme adayları ile SMS sıralaması!