Survivor kim elendi? Bu sorunun yanıtı 23 Mart Çarşamba akşamının en çok merak edilen sorusu oluyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı tüm mücadelelerini sergilerken oynanılan dokunulmazlık oyunu sonrası birini Gönüllüler diğerini ise Ünlüler takımı kazanmıştı. Survivor eleme adayları teker teker belli olurken seyirciler "Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu?" şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. Bilindiği üzere; adaya geçen hafta Mert Öcal veda etmişti. İşte 23 Mart 2022 Survivor elenen isim ve yarışmaya dair son bilgiler.