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Giriş Tarihi: 23.03.2022 22:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 22:55

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu? Mert Öcal'dan sonra veda eden isim...

Survivor kim elendi? Bu sorunun yanıtı 23 Mart Çarşamba akşamının en çok merak edilen sorusu oluyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı tüm mücadelelerini sergilerken oynanılan dokunulmazlık oyunu sonrası birini Gönüllüler diğerini ise Ünlüler takımı kazanmıştı. Survivor eleme adayları teker teker belli olurken seyirciler "Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu?" şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. Bilindiği üzere; adaya geçen hafta Mert Öcal veda etmişti. İşte 23 Mart 2022 Survivor elenen isim ve yarışmaya dair son bilgiler.

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu? Mert Öcal’dan sonra veda eden isim...

Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyunları sonrasında birini Ünlüler diğerini Gönüllüler takımı kazanmıştı. Öte yandan; birleşme partisini garantileyen Elif, Nagihan, Berkan ve Anıl partiye kadar dokunulmaz sayılırken eleme potasındaki isimler de belli olmuştu. Bu kapsamda; "Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi ve eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi, adadan kim gitti? İşte bilgiler.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Survivor All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Bugün gerçekleştirilecek dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü ve dördüncü eleme adayları da belli olacak. İlk iki eleme adayı ise Evrim ve Barış Murat Yağcı olmuştu. Peki; Survivor'da kim elendi, kim gitti?

İşte Survivor eleme adayları ile SMS sıralaması!

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu? Mert Öcal’dan sonra veda eden isim...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da hızlı eleme sistemi devam ediyor. Bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Bu noktada, adaya veda edecek ismin kim olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere son yapılan elemede geçtiğimiz hafta Mert Öcal adaya veda etmişti.

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Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu? Mert Öcal’dan sonra veda eden isim...

DÜN OYNANAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün oynandı. Heyecan dozu yüksek karşılaşmayı ünlüler takımı 2-0'lık net skorla kazandı ve sezonun başından beri kazanamadığı iletişim ödülünü de almış oldular. Yarışmacılar ailelerinden gelen elektronik postaları okuma fırsatı yakaladı ve duygusal anlar yaşandı.

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu? Mert Öcal’dan sonra veda eden isim...

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ise ada konseyinde bir ada çıkardı.

Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart SMS sıralaması ile Survivor kim elendi ve eleme adayları kimler oldu? Mert Öcal’dan sonra veda eden isim...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımı Mert Öcal'ı aday gösterdi. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu ise kaybeden takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ada konseyinde Evrim'i aday yaptı. Bugün oynanacak oyunların ardından üçüncü ve dördüncü aday belli olacak.

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