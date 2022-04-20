Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimlerinin ardından potaya giren Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda arasından en az SMS oyuna sahip olan bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Kritik eleme gecesinde Acun Ilıcalı'nın oldukça sinirlenerek bir yarışmacıya sert çıkışta bulunması dikkatleri çekerken, zorlu mücadeleye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler TV8 19 Nisan 2022 SMS oyu sıralaması ile son dakika "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Son Dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.