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Haberler Yaşam SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:10

SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu

Survivor 2022 All Star'da heyecan hızlı eleme sistemi ile birlikte devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile birlikte, haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Bu akşamki oyun ve sonrasında gerçekleştirilecek ada konseyinde üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli olacak. Sonrasında ise SMS oy sıralaması ile Survivor 2022 elenen isim belli olacak. İzleyiciler, Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte 20 Mart SMS oy sıralaması araştırması yapıyor. Şu ana kadarki eleme adayları iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler takımından Barış ve Mert oldu. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…

SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu

Survivor 2022 All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, ünlülerin takımının bu akşam yapılacak elemeye en az 3 aday çıkarması kesinleşti. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı ada konseyinde 20 Mart Survivor SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti, adaya veda eden kim sorularını yanıtlayacak. Öte yandan bugünkü bölüme Gönüllüler takımındaki Yağmur ile Ünlüler takımı arasında yaşanacak tartışma damga vuracak. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI İLE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış ile Mert oldu. İki oyunun kaybedilmesi ile birlikte ünlüler takımının üç ismi eleme potasına çıkarması garanti oldu.

İşte Survivor kim elendi sorusu ile birlikte Survivor'dan elenen yarışmacı

SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI KİMLER?

Ünlüler takımı şu ana kadar oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti ve takımlarından iki kişiyi potaya çıkardı. Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Barış ve Mert oldu.

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SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 20 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile elenen isim bu akşam belli oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu.

SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Birleşme Partisi'nin Mart'ın son haftasında yapılacağını duyurdu. Bu akşamki elemenin ardından iki ismin daha Survivor'a veda etmesi ile birlikte Birleşme partisi gerçekleştirilecek.

SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunları yine nefesleri kesti. Yarışmacılar kaydıraktan kayıp kovalarına su doldurup en az şekilde su kaybedip platforma ulaşıp sularını cam haznenin içine doldurup platformu açıp iki başarılı atış yapmaya çalıştı.

Kadınlarda sakatlıkları süren Sema ve Merve bu mücadelede yarışamazken kadınların mücadelesinde kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu.

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