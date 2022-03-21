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SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:10
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
06:10
SURVİVOR ALL STAR kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Survivor SMS oylaması ile elenen yarışmacı kim? Survivor bugün adaya veda eden isim bugün belli oldu
Survivor 2022 All Star'da heyecan hızlı eleme sistemi ile birlikte devam ediyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile birlikte, haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Bu akşamki oyun ve sonrasında gerçekleştirilecek ada konseyinde üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli olacak. Sonrasında ise SMS oy sıralaması ile Survivor 2022 elenen isim belli olacak. İzleyiciler, Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte 20 Mart SMS oy sıralaması araştırması yapıyor. Şu ana kadarki eleme adayları iki dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler takımından Barış ve Mert oldu. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…