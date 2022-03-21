Survivor 2022 All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, ünlülerin takımının bu akşam yapılacak elemeye en az 3 aday çıkarması kesinleşti. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı ada konseyinde 20 Mart Survivor SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti, adaya veda eden kim sorularını yanıtlayacak. Öte yandan bugünkü bölüme Gönüllüler takımındaki Yağmur ile Ünlüler takımı arasında yaşanacak tartışma damga vuracak. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 20 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…



SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI İLE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?



SURVİVOR KİM ELENDİ?



Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kaybetti ve eleme adayları Barış ile Mert oldu. İki oyunun kaybedilmesi ile birlikte ünlüler takımının üç ismi eleme potasına çıkarması garanti oldu.



İşte Survivor kim elendi sorusu ile birlikte Survivor'dan elenen yarışmacı