Survivor son bölümdeki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı. Ünlülerde performansa göre Merve ve Atakan dokunulmaz oldu. Oylamada isimleri eşit sayıda yazılan Adem ve Bora haftanın 3. ve 4. eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın performans birincisi olan Atakan ise haftanın son eleme adayı olarak Gizem'in adını söyledi.

Survivor 2022'ye veda eden isim oy sıralaması ile belli oldu. Survivor'da elenen isim Ünlüler takımından Bora oldu.

Bora, veda konuşmasında; "'Bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme, oğluma, eşime kavuşacağım. Yeni insanlar tanıdım. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size. Herkese hakkım helal olsun. Bu bir oyun. Bu oyun benim için burada bitti. Buradaki bütün problemleri de burada bırakıyorum. Buraya nasıl girdiysem buradan aynı şekilde çıkmak benim için önemli. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil, hayatım ve oğlum var.'' dedi.