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Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:35

SURVIVOR ELENEN İSİM! 23 Mart Çarşamba SMS oy sıralaması ile eleme adayları: Survivor kim elendi, kim gitti? O isim açıklandı ve konsey buz kesti!

Her hafta gündeme gelen "Survivor kim elendi, kim gitti" soruları 23 Mart Çarşamba akşamı yanıt buldu. Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı herkesi ekran başına kilitledi. Haftanın ilk eleme adayları Evrim ve Barış oldu. Kıran kırana geçen dokunulmaz oyunu ve eleme konseyi sonrası adaya veda eden isim belli oldu ve Acun Ilıcalı o ismi açıkladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması ile Survivor elenen isim kim oldu ve dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 23 Mart Survivor eleme adayları ve adaya veda eden isim…

SURVIVOR ELENEN İSİM! 23 Mart Çarşamba SMS oy sıralaması ile eleme adayları: Survivor kim elendi, kim gitti? O isim açıklandı ve konsey buz kesti!

Survivor All Star'da her hafta olduğu gibi bu hafta da eksilmeme mücadelesi verildi. Geçtiğimiz hafta elenen Mert Öcal, dengeleri değiştirmişti. 23 Mart Çarşamba dün oynanan "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı" sorusu gündemde. Oyunun ardından kaybeden takım, potaya kendi eleme adaylarını koydu. Peki, kimlerin ismi yazıldı, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor SMS oy sıralaması ve Survivor elenen isim…

SURVIVOR ELENEN İSİM! 23 Mart Çarşamba SMS oy sıralaması ile eleme adayları: Survivor kim elendi, kim gitti? O isim açıklandı ve konsey buz kesti!

SURVIVOR KİM ELENDİ? 23 MART ÇARŞAMBA

Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesi ardından hafta başında eleme adayı olan Evrim ve Barış ardından potaya Adem, Bora ve Gizem de girdi. Acun Ilıcalı oy sıralamasına göre Surivor elenen ismi açıkladı.

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SURVIVOR ELENEN İSİM! 23 Mart Çarşamba SMS oy sıralaması ile eleme adayları: Survivor kim elendi, kim gitti? O isim açıklandı ve konsey buz kesti!

Survivor son bölümdeki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı. Ünlülerde performansa göre Merve ve Atakan dokunulmaz oldu. Oylamada isimleri eşit sayıda yazılan Adem ve Bora haftanın 3. ve 4. eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın performans birincisi olan Atakan ise haftanın son eleme adayı olarak Gizem'in adını söyledi.

Survivor 2022'ye veda eden isim oy sıralaması ile belli oldu. Survivor'da elenen isim Ünlüler takımından Bora oldu.

Bora, veda konuşmasında; "'Bu etapta eleniyorsam gitmeyi hak etmişimdir. Aileme, oğluma, eşime kavuşacağım. Yeni insanlar tanıdım. Mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size. Herkese hakkım helal olsun. Bu bir oyun. Bu oyun benim için burada bitti. Buradaki bütün problemleri de burada bırakıyorum. Buraya nasıl girdiysem buradan aynı şekilde çıkmak benim için önemli. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil, hayatım ve oğlum var.'' dedi.

SURVIVOR ELENEN İSİM! 23 Mart Çarşamba SMS oy sıralaması ile eleme adayları: Survivor kim elendi, kim gitti? O isim açıklandı ve konsey buz kesti!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Oyunun kazananı aynı zamanda ödülün de sahibi oluyor. Ödül ise 10 bin TL yakıt puan ile birlikte pirzola, salata, ekmek üçlüsü!

Dokunulmazlık oyununun kadınlar yarışını gönüllüler kazandı, erkeklerde ise yarışı gönüllüler alarak üçüncü dokunulmazlığın da sahibi oldu.

SURVIVOR ELENEN İSİM! 23 Mart Çarşamba SMS oy sıralaması ile eleme adayları: Survivor kim elendi, kim gitti? O isim açıklandı ve konsey buz kesti!

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Birleşme Partisi'nin Mart'ın son haftasında yapılacağını duyurdu. Bu akşamki elemenin ardından iki ismin daha Survivor'a veda etmesi ile birlikte Birleşme partisi gerçekleştirilecek.

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