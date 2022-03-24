Her hafta gündeme gelen "Survivor kim elendi, kim gitti" soruları 23 Mart Çarşamba akşamı yanıt buldu. Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı herkesi ekran başına kilitledi. Haftanın ilk eleme adayları Evrim ve Barış oldu. Kıran kırana geçen dokunulmaz oyunu ve eleme konseyi sonrası adaya veda eden isim belli oldu ve Acun Ilıcalı o ismi açıkladı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor SMS sıralaması ile Survivor elenen isim kim oldu ve dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 23 Mart Survivor eleme adayları ve adaya veda eden isim…