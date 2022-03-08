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Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Mart 2022 Bu hafta Survivor All Star'da kim elenecek? Adaya veda eden isim...
Giriş Tarihi: 08.03.2022 06:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:55
Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Mart 2022 Bu hafta Survivor All Star'da kim elenecek? Adaya veda eden isim...
Survivor All Star'da kim elendi sorusu haftanın ilk günüyle beraber programın takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Birleşme partisini garantileyen Elif, Berkan, Nagihan ve Anıl partiye kadar dokunulmaz olacak. Eleme adaylarının belli olmasıyla beraber gergin geçecek konsey gecesinin sonunda Acun Ilıcalı adaya veda edecek ismi açıklayacak. Şimdiden "7 Mart 2022 Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı ve heyecan dolu mücadeleyle ilgili tüm gelişmeler...