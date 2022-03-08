Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Mart 2022 Bu hafta Survivor All Star’da kim elenecek? Adaya veda eden isim...

SURVİVOR ELEME ADAYI

Haftanın ilk dokunulmazlık yarışını kaybedeni ucu ucuna gönüllüler oldu ve konseyde bir ismi yazdı. Kadınlarda gönüllüler takımından Evrim ve erkeklerde de Hikmet dokunulmaz oldu.

YASİN OBUZ HAFTANIN İLK ELEME ADAYI OLDU.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Henüz eleme adayları ve adaya veda edecek o isim belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

6 Mart 2022 Dün TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması bir kez daha ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki kıran kırana ödül oyunu mücadelesine sahne oldu.