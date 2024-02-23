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ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star'da elenen isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:25
ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star'da elenen isim belli oldu!
Survivor kim elendi 22 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölüm ile yanıtlandı. TV8 ekranlarında yayımlanan 2024 All Star sezonunda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Haftanın eleme adayları arasında Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora vardı. Dört yarışmacı parkurda yarışmada kalma mücadelesi verdi. Ronaldinho ile yapılan futbol maçı sonrası moral toplayan takımlar stresli düelloda kozlarını paylaştı. Peki; Survivor'da kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? İşte, o isim!