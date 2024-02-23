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Haberler Yaşam ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star'da elenen isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:25

ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star'da elenen isim belli oldu!

Survivor kim elendi 22 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölüm ile yanıtlandı. TV8 ekranlarında yayımlanan 2024 All Star sezonunda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Haftanın eleme adayları arasında Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora vardı. Dört yarışmacı parkurda yarışmada kalma mücadelesi verdi. Ronaldinho ile yapılan futbol maçı sonrası moral toplayan takımlar stresli düelloda kozlarını paylaştı. Peki; Survivor'da kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? İşte, o isim!

ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star’da elenen isim belli oldu!

Survivor kim elendi, kim gitti soruları her Perşembe akşamı TV8 ekranında yanıt arıyor. Bu hafta erkek elemesinin yapıldığı yarışmada Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora aday oldu. Eleme düellosu kazananı potadan kendini almayı başarırken sona kalanların heyecanı arttı. Peki; 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu, hangisi adaya veda etti? İşte, cevabı!

ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star’da elenen isim belli oldu!

SURVİVOR'DA RONALDINHO FIRTINASI!

Efsaneler arasında gösterilen Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho Acun Ilıcalı ile takım olarak yarışmacılara karşı hünerlerini sergiledi.

Daha önce ayak voleybolu oynayan ikili bu kez kumda futbol için mücadele etti.

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ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star’da elenen isim belli oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, o isimler:

  • HAKAN
  • BOZOK
  • MUSTAFA KEMAL
  • DORA
ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star’da elenen isim belli oldu!

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU KAZANANI KİM OLDU?

İlk eşleşmede Dora ve Mustafa Kemal karşı karşıya geldi. 5-0 skorla oyunu alan Mustafa Kemal adaylıktan adını sildiren ilk isim oldu.

ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star’da elenen isim belli oldu!

Hakan ve Bozok arasında geçen ikinci düelloda 5-2 skorla rakibini eleyen Bozok da potadan çıktı.

Dora ve Hakan karşılaşması final oldu.

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