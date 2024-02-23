ZORLU DÜELLO! Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 22 Şubat Survivor All Star’da elenen isim belli oldu!

Survivor kim elendi, kim gitti soruları her Perşembe akşamı TV8 ekranında yanıt arıyor. Bu hafta erkek elemesinin yapıldığı yarışmada Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora aday oldu. Eleme düellosu kazananı potadan kendini almayı başarırken sona kalanların heyecanı arttı. Peki; 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu, hangisi adaya veda etti? İşte, cevabı!