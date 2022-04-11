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Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:57

SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması 11 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları kim elendi, bu hafta kim gitti?

Tv8 ekranlarında Survivor All Star eleme adayları belirlenirken Survivor kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu sonrası büyük ödülün sahibi olmak isterken yokluk adasına gitmemek için çaba gösteriyor. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. İkinci eleme adayı Gizem, üçüncü ise Parviz oldu. En düşük oyu alan SMS sıralamasına göre elenerek adaya veda ediyor. Peki Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte yanıtı…

SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması 11 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları kim elendi, bu hafta kim gitti?

Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla sürerken eleme adayları ile Survivor'da kim elendi sorusu yanıt buluyor. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dokunulmazlık oyunu sonrası SMS oy sıralaması ile adaya bir kişi veda ediyor. Barış, Gizem, Parviz arasında yaşanan çekişmeli oylama sonucunda en düşük oyu alan kişi elenecek. Yarışmacıların ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyacağı gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Peki Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması 11 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları kim elendi, bu hafta kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Barış

Gizem

Perviz

Ünlülerde kadınlarda Nagihan, erkeklerde de Adem birinci. Gönüllülerde Anıl ile Sude birinci oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 13 Nisan Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha adaya veda ediyor. Bu akşam Survivor All Star'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanacak. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

Barış

Gizem

Perviz

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SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması 11 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları kim elendi, bu hafta kim gitti?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan takım ayrıca lazanya ödülünü de elde ediyor. Kadınlar yarışını ünlüler, erkekler mücadelesini de gönüllüler aldı. İki takım da en iyilerini çıkardı. Üçüncü dokunulmazlığın kazananı da gönüllüler oldu.

Ünlüler best off'a Adem, Atakan, Seda ve Nagihan'ı çıkarırken gönüllüler en iyilerde Nisa, Buse, Ogeday ve Anıl'ı tercih etti. Anıl'ın sayısı ile dokunulmazlık sahibini buldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

Parviz, Survivor'da 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına da gitti.

SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması 11 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları kim elendi, bu hafta kim gitti?
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SURVİVOR KİM ELENDİ? SMS oy sıralaması 11 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları kim elendi, bu hafta kim gitti?
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