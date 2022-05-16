Haberler Yaşam Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

Giriş Tarihi: 16.05.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 06:58

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'ın 15 Mayıs 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımlarının arasındaki zorlu dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Kritik oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım olurken başarısız takım haftanın 6. eleme adayını seçerek potaya gönderdi. Survivor 2022 All Star son bölüme ilişkin detayları merak edenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.