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Haberler Yaşam Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz
Giriş Tarihi: 16.05.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 06:58

Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'ın 15 Mayıs 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımlarının arasındaki zorlu dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Kritik oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım olurken başarısız takım haftanın 6. eleme adayını seçerek potaya gönderdi. Survivor 2022 All Star son bölüme ilişkin detayları merak edenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde, zorlu dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlar üzerinde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları arasından en başarılı oyunu çıkaran takım dokunulmazlık zırhını kazanan takım olurken başarısız takım kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor 2022 All Star son bölümde neler oldu merak edenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star son bölümde eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlığı alan takım detayları şöyle;

Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

15 Mayıs 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik eleme adayı oyunu oynandı. Zorlu oyunda yarışmacılar fiziki olarak sınırları zorlarken ilk etap kadın yarışmacılar arasında oynandı.

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Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

Kadın yarışmacılar zorlu parkurda yüksek sıcaklık altında takımlarına dokunulmazlık oyununu kazandırmak amacıyla kıran kırana mücadele gösterdi. Kadınlar mücadelesinin ardından sıra erkek yarışmacıların mücadelesine geldi.

Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

Survivor 2022 All Star yarışmasında aynı parkur ve şartlar altında yapılan erkekler mücadelesinde yarışmacıların kozlarını paylaşmaları sonrasında haftanın 6. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Survivor All Star kim elendi? TV8 ile 15 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Acun Ilıcalı’dan şok sürpriz

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda kazanan takım başarılı oyunuyla ünlüler takımı oldu.

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