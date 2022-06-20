TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star yarışması 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde büyük final için geri sayan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları bireysel dokunulmazlık zırhı için zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaştı. Hafta içerisinde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarında eleme potasına giren Berkan ve Ogeday ile bugün oynanacak oyunun ardından seçilecek 3. ve 4. eleme adayından birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Bu bilgilerle adaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ, BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

"Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtları ve kritik eleme konseyinden son dakika haberleri şöyle;