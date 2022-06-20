Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde büyük finale az bir zaman kala ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları haftanın son bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçtiğimiz günlerde oynanan dokunulmazlık oyunlarında eleme adayı seçilen Berkan, Ogeday, Hikmet ve Nisa isimlerinden birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu. Öte yandan yarışmayı yakından takip edenler bu hafta adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek için son dakika "Survivor kim elendi, kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile Son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.