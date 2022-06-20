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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu
Giriş Tarihi: 20.06.2022 01:27 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 21:22

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde büyük finale az bir zaman kala ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları haftanın son bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçtiğimiz günlerde oynanan dokunulmazlık oyunlarında eleme adayı seçilen Berkan, Ogeday, Hikmet ve Nisa isimlerinden birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu. Öte yandan yarışmayı yakından takip edenler bu hafta adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek için son dakika "Survivor kim elendi, kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile Son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star yarışması 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde büyük final için geri sayan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları bireysel dokunulmazlık zırhı için zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaştı. Hafta içerisinde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunlarında eleme potasına giren Berkan ve Ogeday ile bugün oynanacak oyunun ardından seçilecek 3. ve 4. eleme adayından birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Bu bilgilerle adaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ, BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

"Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtları ve kritik eleme konseyinden son dakika haberleri şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu

"Survivor 2022 All Star" yarışmasının Acun Ilıcalı yapımcılığında, TV8 ekranlarında 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan son bölümünde artık bireysel olarak mücadele veren ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları zorlu parkurda kazanan olmak için kozlarını paylaştı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde TV8 ekranlarında yayınlanan Kritik eleme konseyi öncesinde adını eleme potasına yazdırmak istemeyen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlar üzerinden hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırları zorladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu

Kritik eleme konseyinin öncesinde kritik bireysel dokunulmazlık oyununda, tek tek mücadele eden yarışmacılardan en başarılı olan ve parkurda en iyi performansı gösteren yarışmacı zorlu oyunun ardından ismini Survivor tarihine yazdırdı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 ile 18 Haziran 2022 Dün Survivor’da kim gitti, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Şok eleme, duyanlar şoke oldu

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerine göre daha başarılı bir performans grafiği çizerek dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Adem ve Nagihan arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde belli oldu. Nagihan, Adem karşısında 4-1'lik farklı skorla kazanarak haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan ismi oldu ve dokunulmazlık kolyesini almaya hak kazandı.

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