TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda mücadele veren takımlardan en başarılı olanı dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise detayları merak ederek Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.