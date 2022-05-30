Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Zorlu oyunu kazanmak için tüm kozlarını kullanan her iki takımdan en başarılısı dokunulmazlığı alırken zorlu karşılaşmadan mağlup ayrılan takım eleme adayı çıkararak potaya gönderdi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor 2022 son bölümde kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı gibi soruların yanıtları ve tüm detayları şöyle;