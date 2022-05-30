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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:48

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda mücadele veren takımlardan en başarılı olanı dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise detayları merak ederek Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Zorlu oyunu kazanmak için tüm kozlarını kullanan her iki takımdan en başarılısı dokunulmazlığı alırken zorlu karşılaşmadan mağlup ayrılan takım eleme adayı çıkararak potaya gönderdi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor 2022 son bölümde kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı gibi soruların yanıtları ve tüm detayları şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?

29 Mayıs 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurdan galip ayrılmak ve dokunulmazlığın sahibi olmak için kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelenin ilk etabı kadınlar mücadelesiyle başladı.

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Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kadın yarışmacıların kıran kırana mücadelesinin tamamlanmasıyla sıra erkek yarışmacıların mücadelesine geldi.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?

Erkek yarışmacılar da kadın yarışmacılarda olduğu gibi zorlu parkurda zor anlar yaşasa da bu etap da tamamlanarak dokunulmazlık oyunu mücadelesi tamamlandı.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potada dengeler değişti! TV8 ile 29 Mayıs 2022 Survivor kim elendi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Zorlu oyunların ardından dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler oldu.

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