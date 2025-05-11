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Haberler Yaşam ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:50

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi 10 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümle yanıt buldu. Erkek yarışmacılar arasında geçen düelloda finale Yusuf ve Volkan kalmıştı. Finalde adaya veda eden isim belirlendi. Öte yandan yarışma hız kesmeden devam ediyor. Yeni düello beklenirken dokunulmazlık mücadelesi de sürüyor. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor’da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi sorusunda şampiyonluk hayallerine veda eden isim belli oldu. Sedat, Batuhan, Volkan ve Yusuf'un girdiği potada final düellosu gerçekleşti. Öte yandan kalan yarışmacılar adada kalma mücadelesi veriyor. Peki; TV8 ile 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor’da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile takip edilen Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu.

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ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor’da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Final düellosunda Yusuf ve Volkan mücadele etti. Bu düello sonrası elenen isim Yusuf oldu.

Yusuf, "Ailem üzülmesin. Survivor'a aşığım. Hayalim finale kalmaktı, yakışırdım. Kısmetimde yokmuş. Kırmızı takımı kırdıysam affetsinler. Mavi takımıma teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Herkes hakkını helal etsin." şeklinde veda konuşması gerçekleştirdi.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor’da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni eleme adayı Meryem oldu.

Öte yandan konseyde Acun Ilıcalı bir haber daha paylaştı:

"Sedat mavi takımda mücadele edecek."

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor’da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Son dokunulmazlıklardan çıkan adaylar şöyle:

1. SEVGİ

2. AYŞE

3. DİLŞAH

4. MERYEM