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ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:50
ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor kim elendi 10 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümle yanıt buldu. Erkek yarışmacılar arasında geçen düelloda finale Yusuf ve Volkan kalmıştı. Finalde adaya veda eden isim belirlendi. Öte yandan yarışma hız kesmeden devam ediyor. Yeni düello beklenirken dokunulmazlık mücadelesi de sürüyor. Peki; TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?