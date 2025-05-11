ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! 10 Mayıs Survivor’da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi sorusunda şampiyonluk hayallerine veda eden isim belli oldu. Sedat, Batuhan, Volkan ve Yusuf'un girdiği potada final düellosu gerçekleşti. Öte yandan kalan yarışmacılar adada kalma mücadelesi veriyor. Peki; TV8 ile 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?