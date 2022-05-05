Haberler Yaşam Survivor Merve Aydın’ın annesi kimdir? Survivor Merve’nin annesi Nilüfer Aydın öldü mü, neden ve ne zaman öldü?

Giriş Tarihi: 05.05.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 14:52

Survivor Merve Aydın’ın annesi kimdir? Survivor Merve’nin annesi Nilüfer Aydın öldü mü, neden ve ne zaman öldü?

Survivor All Star'da ünlüler takımında yer alan Merve Aydın'ın yarışmada yaşadığı talihsiz sakatlıkla beraber annesi de gündeme geldi. Orta mesafe koşucusu Türk atletin kısa süre önce annesini kaybettiği bilinirken fragmanda acı içinde kıvranırken annesiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Bu noktada "Survivor Merve Aydın'ın annesi kimdir, kaç yaşında, öldü mü, neden ve ne zaman öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Tanınan ismin daha önce de annelikle ilgili konularda göz yaşlarına boğulduğu görülmüştü. Peki, Survivor Merve Aydın'ın annesi kimdir, kaç yaşında, öldü mü, neden ve ne zaman öldü? İşte detaylar...