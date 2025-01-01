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Survivor Mevlüt neden yok, niye katılmadı? 2025 Survivor All Star Gönüllüler Mevlüt Koçak kimdir?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
20:26
2025 Survivor All Star yarışması, birçok sürpriz ismi izleyicilerle buluşturacakken, Gönüllüler takımında büyük bir eksiklik dikkatlerden kaçtı. Bu yıl, Survivor'a ilk kez katılacak olan Mevlüt Koçak, heyecanla beklenen kadroda yer alması bekleniyordu. Peki, Survivor Mevlüt neden yok, niye katılmadı? İşte, 2025 Survivor All Star Gönüllüler Mevlüt Koçak hakkında o karar!