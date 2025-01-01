Survivor Mevlüt neden yok, niye katılmadı? 2025 Survivor All Star Gönüllüler Mevlüt Koçak kimdir?

2025 Survivor All Star yarışmasına ilk kez katılacak olan Mevlüt Koçak, hem Gönüllüler takımında hem de izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak Mevlüt'ün yarışmaya katılmama kararı, tüm Survivor severleri şaşırttı. Peki, Survivor Mevlüt neden yok, niye katılmadı?