Haberler Yaşam Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:37

Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!

Survivor 2022'ye günlerdir Nagihan Karadere olayı damga vurdu. Yarışmada gösterdiği üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Survivor Nagihan'ın doping kullandığı iddiası Nisa Bölükbaşı tarafından ortaya atıldı. Nagihan, Nisa'nın bu iddialarına karşı "11 yıllık rekorum hala bekliyor" dedi. Tartışma ada konseyine kadar uzarken olaya Hikmet'te dâhil oldu. Öte yandan doping kullandığı iddia edilen Nagihan Karadere ile ilgili Atletizm Federasyonu'ndan açıklama geldi. Peki, Survivor Nagihan doping mi kullandı? İşte federasyonun açıklaması;