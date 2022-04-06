Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:37

Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!

Survivor 2022'ye günlerdir Nagihan Karadere olayı damga vurdu. Yarışmada gösterdiği üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Survivor Nagihan'ın doping kullandığı iddiası Nisa Bölükbaşı tarafından ortaya atıldı. Nagihan, Nisa'nın bu iddialarına karşı "11 yıllık rekorum hala bekliyor" dedi. Tartışma ada konseyine kadar uzarken olaya Hikmet'te dâhil oldu. Öte yandan doping kullandığı iddia edilen Nagihan Karadere ile ilgili Atletizm Federasyonu'ndan açıklama geldi. Peki, Survivor Nagihan doping mi kullandı? İşte federasyonun açıklaması;

Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!

Survivor Nagihan doping mi kullandı sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bölümde Nisa Bölükbaşı, "Doping testinden yakalandın" sözleriyle Nagihan'a çıkışmıştı. Nagihan ise bu iddialara, "Rekorum 11 yıllık, hala oradadır. Allahım sana şükürler olsun, 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor." Dedi. Adaya konseyine taşınan tartışma izleyiciler tarafından merak edilirken, Nagihan doping kullandı mı sorusuna yanıt Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan geldi.

Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA!

Öte yandan iddialara Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yanıt gecikmedi. TAF, iddiaların karalamadan ibaret olduğuna, 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına değindi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Nagihan doping mi kullandı? Federasyon’dan Nagihan Karadere’nin doping kullandığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi!

Tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini bildiren TAF, kamuoyunun bu iddialara kulak vermemesi gerektiğinin de altını çizdi.

SON DAKİKA