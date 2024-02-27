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Haberler Yaşam Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:42

Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon oldukça çekişmeli geçiyor. Sakatlıklar, tartışmalar, kavgalar, diskalifiyeler peşi sıra geliyor. İlgiyle takip edilen yarışmanın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Nagihan Karadere sakatlığı damga vurdu. Oyun sırasında yere düşüp acı içinde kıvranan yarışmacının sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü görüldü. Yaşananların ardından Survivor Nagihan sağlık durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye olacak mı, son durumu nasıl? İşte, detaylar...

Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2024 Survivor All Star'da olaysız bir bölüm geçmiyor. Yarışmanın 27 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek olan 45. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmana Nagihan Karadere sakatlığı damga vurdu. Oyun esnasında dizinde problem yaşadığı görülen yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından ise ambulans görüldü. Yaşananlar sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları Nagihan'ın diskalifiye olacağı yönünde yorumlar yaparken gözler Acun Ilıcalı açıklamasına çevrildi Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye mi olacak? İşte, Survivor Nagihan sağlık durumu…

Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

SURVİVOR NAGİHAN SAKATLANDI MI, ELENECEK Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024, 27 Şubat Salı akşamı 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Survivor 45. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmanda Nagihan Karadere'nin dizinde sakatlık yaşadığı görüldü.

Oyun sırasında yere yatıp acı içinde kıvranan Nagihan, "Dizimde esneme oldu" dedi. Yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulans görüntüleri sonrası ise akıllara ''Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi?'' soruları geldi.

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Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

SURVİVOR NAGİHAN SAĞLIK DURUMU

Yaşananlar sonrası yarışmacının oyunlara devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Survivor Nagihan Karadere'nin sağlık durumu yayımlanacak yeni bölümde belli olacak.

Yarışmacının hayranları konu ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarına kilitlendi.

Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

SURVİVOR 45. BÖLÜM TANITIMI YAYINDA!

Sema'nin diskalifiyesi sonrası yaşananlar, Pınar'ın konuşması ve Nagihan'ın sakatlığı yeni tanıtımda:

https://www.youtube.com/watch?v=X6iAU6LXtF4

Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

16 Şubat 1984 Osmaniye, Kadirli doğumlu Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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