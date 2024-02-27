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Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu
Giriş Tarihi: 27.02.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
11:42
Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon oldukça çekişmeli geçiyor. Sakatlıklar, tartışmalar, kavgalar, diskalifiyeler peşi sıra geliyor. İlgiyle takip edilen yarışmanın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Nagihan Karadere sakatlığı damga vurdu. Oyun sırasında yere düşüp acı içinde kıvranan yarışmacının sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü görüldü. Yaşananların ardından Survivor Nagihan sağlık durumu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye olacak mı, son durumu nasıl? İşte, detaylar...