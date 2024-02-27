Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi? Şoke eden fragman! İşte Survivor All Star Nagihan Karadere sağlık durumu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2024 Survivor All Star'da olaysız bir bölüm geçmiyor. Yarışmanın 27 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek olan 45. Bölüm fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmana Nagihan Karadere sakatlığı damga vurdu. Oyun esnasında dizinde problem yaşadığı görülen yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale etti. Ardından ise ambulans görüldü. Yaşananlar sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları Nagihan'ın diskalifiye olacağı yönünde yorumlar yaparken gözler Acun Ilıcalı açıklamasına çevrildi Peki, Survivor Nagihan sakatlandı mı, elenecek mi, diskalifiye mi olacak? İşte, Survivor Nagihan sağlık durumu…