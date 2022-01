2022 Survivor All Star'da, önceki yarışmalarda dikkat çeken isimler adada boy gösterecek. Yapımın yeni sezonunu canlı olarak takip etmek isteyenler, Survivor ne zaman başlıyor, 2022 Survivor All Star saat kaçta başlayacak ve yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte yeni sezonda yarışacak isimler de araştırılıyor. İşte Survivor 2022 All Star 1. Bölüm yayın saati…