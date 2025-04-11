Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!

Survivor 2025 All Star'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 11 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar bu kez ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım, ödüle ulaşabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?