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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:29

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!

Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 11 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, iki takım da motivasyon ve ödül için kıyasıya mücadele edecek. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da kazanan takım hem moral bulacak hem de ödülün tadını çıkartacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, detaylar...

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!

Survivor 2025 All Star'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 11 Nisan Cuma günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar bu kez ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım, ödüle ulaşabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi yaşanıyor. Ancak sonuç henüz belli olmadı. Sonuç açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da en son oynanan dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Asena,

Meryem,

Yağmur,

Pınar.

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!