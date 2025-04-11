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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
20:29
Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? TV8 ile 11 Nisan Survivor ödül oyunu gecesi!
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 11 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, iki takım da motivasyon ve ödül için kıyasıya mücadele edecek. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da kazanan takım hem moral bulacak hem de ödülün tadını çıkartacak. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, detaylar...