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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 23:11 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 07:13

kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

ekranlarında hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takımları arasında her iki takımı da heyecanlandıran bir ödül oyunu oynandı. ve takımlarının karışması sonrasında, güç dengeleri değişirken bugünkü ödül oyununda iki takım arasında hedeflenen sayıya en önce ulaşan, büyük ödülün sahibi oldu. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri tüm detayları merak ederek kim kazandı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. TV8 ile ? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

yapımcılığında ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı programı son bölüm kırmızı ve mavi takım arasındaki zorlu ödül oyunu mücadelesine sahne oldu. Geçtiğimiz hafta Survivor Melis'in elendiği yarışmada, bu haftanın elenen isimi yarın yapılacak olan eleme konseyinde belli olacak. Bugün oynanan ve kazananın büyük ödüle sahip olacağı ödül oyununa ilişkin kazanan takım ve diğer tüm detayları öğrenmek isteyenler kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin tüm detaylar şöyle;

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

SURVIVOR AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında atış önceliği getiren avantaj oyunu oynandı. Kırmızı takım İsmail - Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takım ise Poyraz - Ayşe ikilisi ile bayrak yarışında kozlarını paylaştı. İsmail'in 3 başarılı atış yapmasıyla birlikte avantaj oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümde ve takımlarının karışması sonrası oluşan karma kırmızı ve mavi takımlar, ada şartlarında zor günler geçiren yarışmacılar için oldukça önemli olan ödül oyunlarından birisine daha sahne oldu. Kıran kırana geçen ve mavi takımın kırmızı takıma skor üstünlüğü kurduğu oyunda fark oldukça açılmıştı.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

8-3'lük skorla 5 sayılık farka imza atan mavi takıma, atağa kalkan kırmızı takım aldığı peş peşe sayılarla farkı 3'e indirmeyi başardı. Berkay ve Poyraz karşı karşıya geldiği diğer bir oyunda ise kazanan Poyraz kazanan olarak skoru 9-5'e yükseltti. Avantajlı konuma gelen mavi takımda son oyuna çıkan Ayşe, skoru ve oyunun kazananını belirledi. 10. sayıya ulaşan mavi takım ödül oyununu kaznan takım oldu.

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