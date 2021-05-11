Survivor ödül oyununu kim kazandı? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor ödülü nedir, hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımları arasında her iki takımı da heyecanlandıran bir ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karışması sonrasında, güç dengeleri değişirken bugünkü ödül oyununda iki takım arasında hedeflenen sayıya en önce ulaşan, büyük ödülün sahibi oldu. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri tüm detayları merak ederek Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. TV8 ile Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.