Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar için moral motivasyon açısından oldukça önemli olan ödül oyununu kazanmak için kıran kırana mücadele veren takımlar arasında hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım büyük ödülün sahibi oldu. Bu bilgilerle birlikte yarışmanın takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.