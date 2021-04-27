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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 02:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 02:09

kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

ekranlarında yapımcılığında yayınlanan son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar için moral motivasyon açısından oldukça önemli olan ödül oyununu kazanmak için kıran kırana mücadele veren takımlar arasında hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım büyük ödülün sahibi oldu. Bu bilgilerle birlikte yarışmanın takipçileri kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak edilen ? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

'nın yapımcılığını üstlendiği son bölümde kıran kırana geçen bir ödül oyunu oynandı. Eleme konseyi öncesinde yarışmacılara moral olan ve motive eden büyük ödülün sahibi olmak için yarışmacılar adeta ölümüne mücadele verdi. Ancak en başarılı performansı gösteren takım ödülü kazanan taraf oldu. Yarışmayı takip edenler merakla kim kazandı? sorusuyla araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

SURVİVOR AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

26 Nisan 2021 Pazartesi günü ekranlara gelen Survivor ünlüler - gönüllüler son bölümde ödül oyununu hangi takımın kazandığı ve ödüle ilişkin detaylar şöyle;

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

son bölümde oynanan ve yarışmacılar için oldukça önemli olan ödül oyunu avantaj oyunuyla başladı. Ünlüler takımından İsmail ile Melis, gönüllüler takımından ise Poyraz ile Aleyna Kalaycıoğlu ikilileri parkurda kozlarını paylaştı. Oyun sonunda bayrak yarışında galip gelen ünlüler takımı seçim avantajını kazanan taraf oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

2021 SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Zorlu ödül oyununun kazananı olan takım Las Terranas'a götürülerek yemek ziyafeti çekecek, geceyi lüks bir villada geçirecek olan yarışmacılar zipline yapma hakkı da kazanacak.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan 2021 Survivor ödülü nedir?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde zorlu parkurda mücadele eden ve atış becerilerini konuşturan ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadelesinde, gönüllüler takımı ünlülere 3 sayılık farkla Aleyna Kalaycıoğlu'nun kazandığı son sayıyla 10-7 skorla büyük ödülün kazananı oldu.

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