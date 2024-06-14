Haberler
Yaşam
Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
06:05
Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
Survivor All Star 2024 finalistlerinin biyografisi ve kariyeri gündeme geldi. Ogeday Girişken'in hayatı da bu noktada araştırılıyor. En zorlu sezonda finale çıkan yarışmacı başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Kürek sporcusu olduğu bilinen Ogeday'ın memleketi, eğitimi ve başarıları yakın mercek altında. Peki; Survivor Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, hayatına dair merak edilenler...