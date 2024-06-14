Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 06:05

Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Survivor All Star 2024 finalistlerinin biyografisi ve kariyeri gündeme geldi. Ogeday Girişken'in hayatı da bu noktada araştırılıyor. En zorlu sezonda finale çıkan yarışmacı başarılı performansı ile adından söz ettiriyor. Kürek sporcusu olduğu bilinen Ogeday'ın memleketi, eğitimi ve başarıları yakın mercek altında. Peki; Survivor Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, hayatına dair merak edilenler...

Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Ogeday Girişken'in hayatı, kariyeri, mesleği için sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Finalde yarışan fenomen isim sporcu geçmişi ile gündemde. Nefise ile yarışa çıkan yarışmacı stratejik yaklaşımıyla da adından söz ettiriyor. Peki; Survivor Ogeday Girişken kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, şampiyon oldu mu?

Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

27 Nisan 1992 Adana doğumlu olan Ogeday Girişken, eğitim hayatına da orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Girişken, sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettirdi. Dikkatleri üzerinde toplayan Ogeay, kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.

Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

SURVİVOR OGEDAY HAYATI VE KARİYERİ

Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Daha sonra oyunculuk da yapan Ogeday Girişken, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlarda yer aldı.

Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Dizilerde de boy gösteren Ogeday, dijital platformdaki Sihirli Annem ve Aşk 101'de rol aldı.

SON DAKİKA