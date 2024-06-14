Survivor Ogeday Girişken kimdir? Survivor 2024 şampiyonu Ogeday Girişken kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

27 Nisan 1992 Adana doğumlu olan Ogeday Girişken, eğitim hayatına da orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Girişken, sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettirdi. Dikkatleri üzerinde toplayan Ogeay, kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.