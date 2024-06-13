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Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
18:31
Survivor All Star 2024 mücadelesi sona eriyor. Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda dörtlüsü İstanbul finali için yerini aldı. Yarışmanın takipçileri Survivor büyük ödül için araştırmalara başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen zorlu sezonda sakatlıklar, tartışmalar, diskalifiyeler geride kaldı. Sona kalanlar şampiyonluk için son mücadelesini verecek. Peki; Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? İşte, Survivor birincilik ödülü hakkında merak edilenler...