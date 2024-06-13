Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!

Survivor şampiyonluk ödülü için geri sayım başladı. Batuhan ve Nefise'nin final biletini alması ardından mücadeleye kalanlardan Atakan finale veda etti. Buna göre Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda kupa için yarış verecek. Survivor birincilik ödülü gündemdeki yerini aldı. Peki; Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak, büyük ödül nedir? İşte, detaylar...