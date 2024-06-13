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Haberler Yaşam Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 18:31

Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!

Survivor All Star 2024 mücadelesi sona eriyor. Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda dörtlüsü İstanbul finali için yerini aldı. Yarışmanın takipçileri Survivor büyük ödül için araştırmalara başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen zorlu sezonda sakatlıklar, tartışmalar, diskalifiyeler geride kaldı. Sona kalanlar şampiyonluk için son mücadelesini verecek. Peki; Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? İşte, Survivor birincilik ödülü hakkında merak edilenler...

Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!

Survivor şampiyonluk ödülü için geri sayım başladı. Batuhan ve Nefise'nin final biletini alması ardından mücadeleye kalanlardan Atakan finale veda etti. Buna göre Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda kupa için yarış verecek. Survivor birincilik ödülü gündemdeki yerini aldı. Peki; Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak, büyük ödül nedir? İşte, detaylar...

Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!

SURVİVOR İSTANBUL FİNALİ 2024 GÜNDEMDE!

Survivor şampiyonluk mücadelesinde Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda mücadele ediyor. Birinci olacak yarışmacının ne kazanacağı merak konusu.

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Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!

İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde yapılacak final gecesinde yarışadan çeşitli özel videoların izlenmesi bekleniyor.

Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Survivor büyük ödül için araştırmalar hız kazandı. Birincilik ödülünün ne olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene 1 milyon TL alan şampiyonun en zorlu sezonda ne kazanacağı merak ediliyor.

Survivor şampiyonluk ödülü nedir, birinci ne kadar kazanacak? 2024 Survivor büyük ödül gündemde!
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