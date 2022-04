Haberler Yaşam Survivor Seda Ocak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Survivor Seda Ocak eşi görenleri şaşırttı!

Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:01

Survivor All Star'da yer alan yarışmacılardan biri de Seda Ocak'tır. Survivor Ünlüler takımında yer alan Sema Aydemir'in ikici olan Seda Ocak'ın hayatı ve biyografisi sürekli olarak internette aratılmaktadır. Survivor 2019'u ikinci sırada tamamlayan Seda Ocak'ın eşi büyük gündem oldu. Survivor All Star Gönüllüler Takımında yer alan Seda Ocak, ikizi Sema Aydemir ile farklı takımlarda yer alıyor. Peki, Seda Ocak kimdir, nerelidir, eşi kimdir?