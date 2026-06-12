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SURVİVOR SON ELEME OYUNUNDA VEDA ETTİ! 11 Haziran 2026 Survivor'da kim elendi, kim gitti?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:13
SURVİVOR SON ELEME OYUNUNDA VEDA ETTİ! 11 Haziran 2026 Survivor'da kim elendi, kim gitti?
Survivor son eleme oyunu öncesinde yarışmacılar adada kalabilmek için kritik düellolarda mücadele ediyor. 11 Haziran 2026 tarihli bölümde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede Nefise Karatay ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaşıyor. Eleme potasında yer alan isimler arasında rekabet giderek artarken, adaya veda edecek yarışmacı merak konusu oldu. Gözler, düello sonuçlarının ardından açıklanacak eleme kararına çevrildi.