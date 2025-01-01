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Survivor Tuğba kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2025 All Star yarışmacısı Tuğba'nın biyografisi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
19:04
Survivor Tuğba kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2025 All Star yarışmacısı Tuğba'nın biyografisi
2025 Survivor All Star yarışmasına katılan Tuğba Yeni, güçlü fiziği ve stratejik zekasıyla adaya damga vurmaya hazırlanıyor. Bu sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olmayı hedefleyen Tuğba, Survivor'da başarılı olma yolunda ilk adımı atacak. Peki, Survivor Tuğba kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2025 All Star yarışmacısı Tuğba'nın biyografisi...