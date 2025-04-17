Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:25

Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan hiç durmuyor. All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Her iki takım da büyük bir mücadele örneği sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu zorlu mücadele, ekran başındaki Survivor takipçilerini adeta ekranlara kilitledi. En çok merak edilen sorulardan biri ise "Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı?" oldu. Peki, 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu hafta heyecan doruk noktasına ulaştı! Haftanın son dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu bir mücadeleye girerek izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattılar. Son derece çekişmeli geçen bu oyun sonrası kaybeden takım, eleme adayı belirlemek için konseye çıkacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Türkiye ödülünü kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.

Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda habere eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli olduğunda habere eklenecektir.

Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sedat Kapurtu

Volkan Çetinkaya

Batuhan Gökgöz

Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan dördüncü isim belli olduğunda habere eklenecektir.

Şimdiye kadar Türkiye ödülünü kazanan isimler,

Almeda Baylan

Batuhan GökgözYusuf Yıldız oldu.