Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu hafta heyecan doruk noktasına ulaştı! Haftanın son dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu bir mücadeleye girerek izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattılar. Son derece çekişmeli geçen bu oyun sonrası kaybeden takım, eleme adayı belirlemek için konseye çıkacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Türkiye ödülünü kim kazandı? 6 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.