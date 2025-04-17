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Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
20:25
Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı? 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan hiç durmuyor. All Star ve Gönüllüler takımları, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Her iki takım da büyük bir mücadele örneği sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu zorlu mücadele, ekran başındaki Survivor takipçilerini adeta ekranlara kilitledi. En çok merak edilen sorulardan biri ise "Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı?" oldu. Peki, 17 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?