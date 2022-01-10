Survivor 2022 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak, program ne zaman başlayacak?

Türk yayın tarihinin uzun soluklu programları arasında yer alan Survivor 2022 sezonu için geri sayım başladı. Yarışmanın yayına başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı gönüllüler ve ünlüler takımı içerisinde bulunan isimleri açıklamıştı. Yarışmada geçtiğimiz sezona damga vuran isimler yer alıyor. İzleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan program Tv8 ekranlarındaki yayın hayatına All Star formatı ile devam edecek. Peki, 2022 Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte yeni sezonda ünlüler ve gönüllüler takımı içerisinde yer alan o isimler ve detaylar...