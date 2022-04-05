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Haberler Yaşam Survivor'a Nisa ve Nagihan'ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 05.04.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 17:10

Survivor'a Nisa ve Nagihan'ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

Nagihan ve Nisa arasında yaşanan gerilim Survivor adasında tozu dumana kattı. Konseyde yaşanan tartışmada Nisa, Nagihan'a "çirkef, çirkin, yalancı" gibi ithamlarda bulununca Nagihan çileden çıktı. "Benim nevrim dönüyor, ben buraya her şeyi göze alarak geldim" diye isyan eden Nagihan, Nisa'nın "Senin steroidler beynini yakmış" çıkışına tepki gösterdi. Nisa'nın doping iddiası adayı karıştırırken, Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan gelen konuya ilişkin açıklamalar tartışmaya noktayı koydu. İşte Survivor adasını karıştıran doping iddialarının perde arkası!

Survivor’a Nisa ve Nagihan’ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

Survivor yeni bölümünde adada yankılanan "doping" iddiaları izleyiciyi şaşkına uğrattı. Yeni bölümde Nisa'nın Nagihan'a karşı kullandığı "senin steroidden beynin yanmış" sözleri gündeme gelirken, Nagihan, doping nedeniyle yakalandığı iddialarını hızla yalanladı. Daha önce olimpiyatlarda yarışan, madalyaları bulunan profesyonel sporcu Nagihan, Nisa'nın bu iddialarına karşı "11 yıllık rekorum hala bekliyor" dedi. Yaşanan gerilimin ardından konseyi hızla bitiren Acun Ilıcalı'nın yaşananlara vereceği tepki merak ediliyor. İşte Survivor Nagihan – Nisa kavgasında son durum ve doping iddialarına ilişkin Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan gelen yanıt!

Survivor’a Nisa ve Nagihan’ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

NİSA'DAN NAGİHAN'A STEROİD ÇIKIŞI!

Son zamanlar yıldızı barışmayan Nisa ve Nagihan arasında yeni bir tartışma gündeme geldi. Son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen ikili karşılıklı hakaretlerle tartışmayı üst noktaya taşıdı. Nisa'nın "yalancı, çirkef, çirkin" gibi hakaretlerde bulunması ve bunları yinelemesi üzerine Nagihan kontrolden çıktı.

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Survivor’a Nisa ve Nagihan’ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

"STEROİDLER BEYNİNİ YAKMIŞ!"

Nagihan'a "senin steroidler beynini yakmış" söyleminde bulunan Nisa adada dikkatleri üzerine çekti. Bu ifadeye değinen Nagihan "steroidden yakalanmadım" şeklinde savunmaya geçerken, Nisa "daha önce doping yaptığını bildiğim için…" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Nagihan "benim hiçbir zaman steroid problemim olmadı, Allahım sana şükürler olsun 11 yıllık rekorum hala orada duruyor" şeklinde konuştu.

Survivor’a Nisa ve Nagihan’ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA!

Öte yandan iddialara Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yanıt gecikmedi. TAF, iddiaların karalamadan ibaret olduğuna, 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına değindi.

Survivor’a Nisa ve Nagihan’ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

Tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini bildiren TAF, kamuoyunun bu iddialara kulak vermemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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