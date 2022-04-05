Haberler Yaşam Survivor'a Nisa ve Nagihan'ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

Giriş Tarihi: 05.04.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 17:10

Survivor'a Nisa ve Nagihan'ın doping tartışması damga vurdu! Atletizm Federasyonundan açıklama geldi

Nagihan ve Nisa arasında yaşanan gerilim Survivor adasında tozu dumana kattı. Konseyde yaşanan tartışmada Nisa, Nagihan'a "çirkef, çirkin, yalancı" gibi ithamlarda bulununca Nagihan çileden çıktı. "Benim nevrim dönüyor, ben buraya her şeyi göze alarak geldim" diye isyan eden Nagihan, Nisa'nın "Senin steroidler beynini yakmış" çıkışına tepki gösterdi. Nisa'nın doping iddiası adayı karıştırırken, Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan gelen konuya ilişkin açıklamalar tartışmaya noktayı koydu. İşte Survivor adasını karıştıran doping iddialarının perde arkası!