Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 21:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 21:48

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

Survivor All Star-Gönüllüler 2025 sezonunda heyecan dorukta. Her hafta bir yarışmacının adaya veda ettiği zorlu mücadelede bu hafta erkek yarışmacılar için nefesler tutuldu. 3. dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi izleniyor. Survivor eleme adayı da konsey sonrası potaya giriyor. Parkurdaki mücadelenin yanı sıra sakatlıklar ve tartışmalar yarışmaya damga vuruyor. Peki; TV8 ile 2 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takım için heyecan dorukta. Yavaş yavaş şampiyonluğa doğru ilerlenen yarışmada ada konseyinde ismi çıkan yarışmacı eleme potasında düelloya hazırlanıyor. Peki, 2 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIK ZAMANI!

Survivor'da haftanın ilk 2 dokunulmazlık oyunu Gönüllülerin oldu. Eleme potasına giden 2 isim All Star takımmından seçildi.

Sırada 3. dokunulmazlık var!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni eleme adayı henüz belirlenmedi.

Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

- SEDAT

- İSMAİL