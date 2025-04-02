Haberler
Yaşam
Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
21:48
Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!
Survivor All Star-Gönüllüler 2025 sezonunda heyecan dorukta. Her hafta bir yarışmacının adaya veda ettiği zorlu mücadelede bu hafta erkek yarışmacılar için nefesler tutuldu. 3. dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi izleniyor. Survivor eleme adayı da konsey sonrası potaya giriyor. Parkurdaki mücadelenin yanı sıra sakatlıklar ve tartışmalar yarışmaya damga vuruyor. Peki; TV8 ile 2 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?