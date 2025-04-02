Survivor’da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 2 Nisan Survivor eleme adayı takip ediliyor!

Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Kırmızı ve mavi takım için heyecan dorukta. Yavaş yavaş şampiyonluğa doğru ilerlenen yarışmada ada konseyinde ismi çıkan yarışmacı eleme potasında düelloya hazırlanıyor. Peki, 2 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?