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Haberler Yaşam Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 18:23

Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti

Survivor All Star kadrosunda yer alan Berkan Karabulut'un acı günü sevenlerini de derinden etkiledi. Berkan Karabulut'un babaannesi vefat ederken, yarışmadan elenen ünlü şarkıcı Gökhan Keser Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Berkan Karabulut'a başsağlığı diledi. 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Berkan Karabulut, üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Survivor All Star yarışmacılarından Berkan'I yıkan ölüm haberi sonrası adada neler yaşanacağı ise merak konusu oldu…

Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti

Survivor'da Berkan Karabulut'u yıkan haber gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. Çok sevdiği babaannesini kaybeden Berkan Karabulut'a taziye mesajı Gökhan Keser'den geldi. Berkan'ın bu acı haberi alıp almadığı ve aldığında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.

Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti

BERKAN KARABULUT'UN ACI GÜNÜ!

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmacıların Berkan Karabulut'un babaannesi vefat etti.

GÖKHAN KESER'DEN BAŞSAĞLI MESAJI

Acılarını paylaşıyorum!

Gökhan Keser Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Berkan Karabulut'a başsağlığı diledi. Twittter sayfasından yaptığı paylaşımda "Berkan'ın Babaannesinin vefatını biraz önce öğrendim. Çok üzüldüm.. 2014 yılında bu korkuyla yarışıp, döndükten bir yıl sonra kaybetmiştim ben de. Dertleşmiştik yarışma başlangıcında. Korkusunu paylaşmıştım, maalesef şimdi de acısını.. Tüm Karabulut ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullanan Keser'e, Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk cevap verirken başsağlığı mesajına teşekkür etti.

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Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti

BERKAN KARABULUT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Çok sık okul değiştirmiştir. Bunun nedeni basketbol ile de ilgilendiği için en iyi basketbol takımlarının olduğu okullara gitmiştir. 7 yaşında iken futbola başlamıştır. Daha sonra da pek çok spor dalı ile yakından ilgilenmiştir. İstanbul'un en iyi basketbol takımlarında yer almıştır. 2 yıl A Takım seviyesinde basketbolcu olarak oynamıştır. 2011 senesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okumaya başlamıştır. 2015 senesinde eğitimini başarı ile tamamlamış ve mezun olmuştur.

Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti
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Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti
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