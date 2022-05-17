Survivor’da Berkan Karabulut’u yıkan haber! Hayatını kaybetti

Survivor All Star kadrosunda yer alan Berkan Karabulut'un acı günü sevenlerini de derinden etkiledi. Berkan Karabulut'un babaannesi vefat ederken, yarışmadan elenen ünlü şarkıcı Gökhan Keser Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Berkan Karabulut'a başsağlığı diledi. 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Berkan Karabulut, üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. Survivor All Star yarışmacılarından Berkan'I yıkan ölüm haberi sonrası adada neler yaşanacağı ise merak konusu oldu…