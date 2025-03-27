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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 21:06

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da kadınlar haftasında, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununun sonucu merakla bekleniyor. Pınar ve Batuhan arasındaki gerginlik artarken, oyun sırasında Hikmet ve Sema arasındaki tartışma da dikkat çekti. Peki, 27 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mart Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan dolu mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarışmacının adaya veda etmesinin ardından, finale bir adım daha yaklaşan yarışmacılar 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, 27 Mart Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın en yeni dokunulmazlık oyununun kazananı ve yaşanan tüm gelişmeler…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da ikinci eleme adayı Tuğba, üçüncü eleme adayı ise Pınar olarak belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME POTASI

1.Pınar

2.Tuğba

3.Asena

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?