SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan dolu mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarışmacının adaya veda etmesinin ardından, finale bir adım daha yaklaşan yarışmacılar 27 Mart Perşembe günü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, 27 Mart Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte haftanın en yeni dokunulmazlık oyununun kazananı ve yaşanan tüm gelişmeler…