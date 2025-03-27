Haberler
Yaşam
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI! Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
21:06
Survivor'da kadınlar haftasında, haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununun sonucu merakla bekleniyor. Pınar ve Batuhan arasındaki gerginlik artarken, oyun sırasında Hikmet ve Sema arasındaki tartışma da dikkat çekti. Peki, 27 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 27 Mart Survivor'da yaşananlar...