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Haberler Yaşam SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 19:04

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda.Bu dokunulmazlık oyununu kazanan Hull City maçı ödülünü de kazanacak. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı Acun Ilıcalı büyük ödülü konseyde açıklamıştı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım hem takımından bir kişiyi potaya göndermeyecek hem de İngiltere ödülünün sahibi olacak. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı? İşte 27 Nisan dokunulmazlığı kazanan ve Hull City maçı ödülünü kazanan takım

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken aynı zamanda Hullcity maçı ödülün de sahibi olacak. Kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düelloya bir isim gönderecek. İşte 27 Nisan Survivor eleme adayı ve İngiltere ödülünü kazanan takım

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

27 Nisan tarihli 97. bölümüyle ekrana gelecek olan yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Dokunulmazlığı kazanan takım isim yazmaktan kurtulurken aynı zamanda Acun Ilıca'nın açıkladığı İngiltere ödülünü kazanacak ve Hullcity maçını izleyecek.

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ALL STAR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da erkek eleme haftasında yeni haftanın ilk eleme adayı gecenin ilerleyen saatlerinde belli olacak!

Açıklandığın yer vereceğiz.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR HULL CİTY MAÇI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı konseyde tüm yarışmacıları sevindiren ödülü açıkladı. Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım İngiltere'ye gidecek ve Hull City maçını izleyecek. Ödülü kazanan takımda yer alsalar da Yunus Emre cezasından dolayı, Atakan, Batuhan ve Hilmi Cem vize sorunlarından dolayı ödülden yaralanamayacak.

Survivor Hull City maçı ödülünü kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam Damla, Aleyna, Berna ve Merve eleme düellosuna çıktı.

Aleyna Damla düellosunda kazanan Damla, Merve Berna düellosunda kazanan Merve oldu. Final düellosu Berna ve Aleyna arasında gerçekleşti.

Berna ve Aleyna düellosunda elenen isim BERNA oldu.

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