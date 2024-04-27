SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken aynı zamanda Hullcity maçı ödülün de sahibi olacak. Kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düelloya bir isim gönderecek. İşte 27 Nisan Survivor eleme adayı ve İngiltere ödülünü kazanan takım