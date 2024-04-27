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SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
19:04
SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda.Bu dokunulmazlık oyununu kazanan Hull City maçı ödülünü de kazanacak. İzleyiciler "Survivor eleme adayı" sorgulaması yapmaya başladı Acun Ilıcalı büyük ödülü konseyde açıklamıştı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım hem takımından bir kişiyi potaya göndermeyecek hem de İngiltere ödülünün sahibi olacak. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Hull City maçı ödülünü kim kazandı? İşte 27 Nisan dokunulmazlığı kazanan ve Hull City maçı ödülünü kazanan takım