Survivor’da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

Survivor'da kim elendi belli oldu. Eleme düellosu bir kez daha izleyenlerin gündemindeydi. Zorlu yarışta eşleşmelere göre mücadele eden yarışmacılar şampiyonluk hayalleri için son güçlerini kullanıyor. Bireysele yönelen All Star'da final adayları ortaya çıkmaya başladı. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, yanıtı...