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Haberler Yaşam Survivor'da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor'da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:02

Survivor'da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor'da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

Survivor kim elendi sorusuyla bir kez daha gündemde. Finale doğru adım adım yürünürken en iddialı isimler düellolardan geçmeye devam ediyor. Bu haftanın potasında Seda, Nefise, Atakan ve Merve yer aldı. Performansta da adından söz ettiren yarışmacılar oldukça zorlu bir sınav verdi. Survivor All Star şampiyonluğu için geri sayım başladı. Peki; TV8 ile 6 Haziran dün akşam Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte, o isim!

Survivor’da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

Survivor'da kim elendi belli oldu. Eleme düellosu bir kez daha izleyenlerin gündemindeydi. Zorlu yarışta eşleşmelere göre mücadele eden yarışmacılar şampiyonluk hayalleri için son güçlerini kullanıyor. Bireysele yönelen All Star'da final adayları ortaya çıkmaya başladı. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, yanıtı...

Survivor’da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın potasında Survivor eleme adayları Merve, Nefise, Seda ve Atakan oldu.

Eşleşmeler sonrası yarış başladı:

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Survivor’da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

1. NEFİSE-ATAKAN

İlk eşleşme Nefise ve Atakan arasında oldu. 5-4 skorla Nefise'yi yenen Atakan potadan kurtulan ilk isim oldu.

Survivor’da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

2. SEDA-MERVE

Düellonun ikinci eşleşmesi Seda ve Merve arasındaydı. Bu yarışta da 5-4 skorla Seda kendini elemeden kurtaran 2. isim oldu.

Nefise ve Merve final yarışına kaldı.

Survivor’da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor’da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Final etabı ardından 5-1 üstünlük kuran Nefise rakibini eledi. All Star'a veda eden isim MERVE oldu.

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