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Survivor'da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor'da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
08:02
Survivor'da elenen isim duygulandırdı! TV8 ile dün akşam Survivor'da kim elendi, Seda mı Nefise mi Atakan mı Merve mi?
Survivor kim elendi sorusuyla bir kez daha gündemde. Finale doğru adım adım yürünürken en iddialı isimler düellolardan geçmeye devam ediyor. Bu haftanın potasında Seda, Nefise, Atakan ve Merve yer aldı. Performansta da adından söz ettiren yarışmacılar oldukça zorlu bir sınav verdi. Survivor All Star şampiyonluğu için geri sayım başladı. Peki; TV8 ile 6 Haziran dün akşam Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte, o isim!