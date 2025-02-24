Haberler
Yaşam
Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
23:39
Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!
Survivor kim kazandı sorusu her yeni bölümle birlikte yanıt arıyor. 2025 sezonunda All Star - Gönüllüler yarışı sürerken her hafta biri hayallerine veda ediyor. Öte yandan bu yılın ilk aile ödülü de kazanılacaklar arasına girdi. Kırmızı ve mavi takım ailelerinden gelecek bir haberi bekliyor. Peki; TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?