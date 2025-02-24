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Haberler Yaşam Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 23:39

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

Survivor kim kazandı sorusu her yeni bölümle birlikte yanıt arıyor. 2025 sezonunda All Star - Gönüllüler yarışı sürerken her hafta biri hayallerine veda ediyor. Öte yandan bu yılın ilk aile ödülü de kazanılacaklar arasına girdi. Kırmızı ve mavi takım ailelerinden gelecek bir haberi bekliyor. Peki; TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı TV8 ekranlarında takip ediliyor. Yarışmacılar finale gidebilmek için mücadele ediyor. Eski yarışmacılarla birlikte yeni isimler de şampiyonluk için aday gösterilmeye başladı. İşte, Survivor yeni bölümü hakkında merak edilenler...

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜ ZAMANI!

2025 Survivor All Star - Gönüllüler sezonunda ilk iletişim ödülü oynanıyor. Parkurda mücadele edecek yarışmacılar ailelerinden haber alabilmek için kazanmak istiyor.

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Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da 24 Şubat 2025 tarihli yeni bölümde ödülü kazanan takım henüz belli olmadı.

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

AYCAN VE ELİF SURVİVOR'DA!

Survivor bir kez daha eski yarışmacılarla renklendi. Takımlarda dengeleri değiştirecek iki isim kadroya dahil oldu. Aycan ve Elif yeniden Survivor'da!

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Meryem

2- Senem

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