Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 24 Şubat 2025 Survivor All Star - Gönüllüler yarışı sürüyor!

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı TV8 ekranlarında takip ediliyor. Yarışmacılar finale gidebilmek için mücadele ediyor. Eski yarışmacılarla birlikte yeni isimler de şampiyonluk için aday gösterilmeye başladı. İşte, Survivor yeni bölümü hakkında merak edilenler...