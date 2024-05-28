Survivor’da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

SURVİVOR BİREYSELE DÖNÜYOR!

Bireysel sisteme göre artık Survivor takımlara değil kişilere bağlı. Son sekizden itibaren performans tek belirleyici olacak. Acun Ilıcalı sistemi şöyle özetledi:

"Survivor artık bireysele dönüyor. Bireysel oynayacaksınız. Her günün bir şampiyonu olacak ve şampiyon aday söyleyecek. Böylece şampiyonun adayı gitme adayı olacak. Düelloya çıkacak."