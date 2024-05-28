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Haberler Yaşam Survivor'da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:49

Survivor'da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışmacı Survivor bu sene halk oylamasız sezonuyla ekranlara geliyor. Birbirinden güçlü yarışmacıların yarıştığı sezonda kıran kırana mücadele sürüyor. Takım oyuncularının verdiği oylarla adaylar belirlenip düello gerçekleştiriliyor. Acun Ilıcalı sistemin tamamen değiştiğini duyurdu. Bireysele geçiliyor. Peki Survivor bireysel sistem nedir?

Survivor’da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

Survivor'da 28 Mayıs itibarıyla bir eleme daha gerçekleşecek. böylece son sekize girilmiş oalcak. Son sekize girilmesiyle yarışma koşulları daha da zorlaşıyor ve mücadele bireysele dönüyor. Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. İşte Survivor bireysel sistem detayları

Survivor’da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

SURVİVOR BİREYSELE DÖNÜYOR!
Bireysel sisteme göre artık Survivor takımlara değil kişilere bağlı. Son sekizden itibaren performans tek belirleyici olacak. Acun Ilıcalı sistemi şöyle özetledi:
"Survivor artık bireysele dönüyor. Bireysel oynayacaksınız. Her günün bir şampiyonu olacak ve şampiyon aday söyleyecek. Böylece şampiyonun adayı gitme adayı olacak. Düelloya çıkacak."

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Survivor’da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

3 GÜN 3 ŞAMPİYON 3 ADAY!
İlk üç gün performans birincisi olan günün şampiyonları bir aday söyleyerek 3 arkadaşını potaya gönderecek. 4. güne gelindiğinde ise performans listesinin en sonundaki aday son eleme adayı olacak.

Survivor’da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

4 DOKUNULMAZLIK 3 ŞAMPİYON!
Haftanın her günü Survivor'da dokunulmazlık mücadeleleri devam edecek. Haftada 4 oyun gerçekleşecek ve 4 aday düelloda mücadele edecek.

Survivor’da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Survivor'da ilk eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu. İkinci eleme adayı takımından daha fazla oyu alan Seda olmuştu. Son dokunulmazlık oyunuyla 2 aday çıkarıldı. Son dokunulmazlıkla Ogeday ve Batuhan da aday oldu.

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