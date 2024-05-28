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Survivor'da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
14:49
Survivor'da sistem tamamen değişti: “Bireysel sistem nedir?” Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışmacı Survivor bu sene halk oylamasız sezonuyla ekranlara geliyor. Birbirinden güçlü yarışmacıların yarıştığı sezonda kıran kırana mücadele sürüyor. Takım oyuncularının verdiği oylarla adaylar belirlenip düello gerçekleştiriliyor. Acun Ilıcalı sistemin tamamen değiştiğini duyurdu. Bireysele geçiliyor. Peki Survivor bireysel sistem nedir?