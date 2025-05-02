SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

Volkan ağabeyle birkaç konuşmamız olmuştu. Bende ona güvenmiştim açıkçası. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum şu an. Kırmak da istemiyorum kimseyi. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim, kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada. Saf olmayacaksın.

Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki. Ben böyle bir adamım. Karşımdakini de kendim gibi görüyorum hep. Ben o yüzden de saflığımın tokadını yedim. Bahane değil, çıkıp oynayacaksın, oynayamadım.''