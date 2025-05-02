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SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
09:40
SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2025'de dün akşam şok bir eleme yaşandı. Yarışmanın başarılı isimlerinden biri olan Poyraz, mavi takımdan 4 ismin katıldığı elemede Volkan'a elendi ve yarışmaya veda etti. Elemenin ardından ise akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Poyraz ile Volkan'ın oyuna çıkmadan önce anlaşma yaptığı ancak Volkan'ın sözlerini tutmadığı iddia edildi.