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Haberler Yaşam SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 09:40

SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2025'de dün akşam şok bir eleme yaşandı. Yarışmanın başarılı isimlerinden biri olan Poyraz, mavi takımdan 4 ismin katıldığı elemede Volkan'a elendi ve yarışmaya veda etti. Elemenin ardından ise akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Poyraz ile Volkan'ın oyuna çıkmadan önce anlaşma yaptığı ancak Volkan'ın sözlerini tutmadığı iddia edildi.

SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

Survivor'da dün yaşanan olayların ardından izleyicilerin gündeminde 'Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı'nın kararı ne olacak?' soruları bulunuyor. Survivor'a veda eden Poyraz seremonide yaptığı konuşmada 'Volkan ağabeyle birkaç konuşmamız olmuştu. Bende ona güvenmiştim açıkçası' şeklinde bir açıklaması oldu. Olayın ayrıntıları ise sonradan ortaya çıktı.

SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

Survivor'dan elenen Poyraz, veda konuşmasında ''Yani ne konuşayım çok bilmiyorum. Burası böyle bir yer. Aslında geçen seneden dersimi almıştım. Buradaki anlık, günlük kafa bozuklukları insanın canına mal oluyor. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu sene iyi gidişatım vardı ruhsal olarak da mental olarak da iyiydim. Bu da performansıma yansıyordu bence sahadaki. Son 3-4 gündür niyeyse yine şalter attı bende. Bunu dönem dönem yaşıyorum ve bu düelloya denk geldiğinde de bedeli ağır oluyor. Yine geçen sene olduğu gibi aynı şeyi yaşadım.'' diye konuştu.

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SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

"BEN BİRAZ SAF BİR İNSANIM"

''Üzerine de çok konuşmak istemiyorum. Ama biraz da istemediğim şeyler oldu. Odağımı ekstra dağıtacak manipülasyonlar mı desem bilmiyorum yani artık niyet de okumak istemiyorum. Vedamı da böyle şeylere bağlamak istemiyorum. Günün sonunda ne olursa olsun, kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına, manipülasyonlarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım.

SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

Volkan ağabeyle birkaç konuşmamız olmuştu. Bende ona güvenmiştim açıkçası. Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum şu an. Kırmak da istemiyorum kimseyi. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim, kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada. Saf olmayacaksın.

Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki. Ben böyle bir adamım. Karşımdakini de kendim gibi görüyorum hep. Ben o yüzden de saflığımın tokadını yedim. Bahane değil, çıkıp oynayacaksın, oynayamadım.''

SURVİVOR’DA ŞOK ELEME: Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi, Acun Ilıcalı’nın kararı ne olacak?

ACUN ILICALI INSTAGRAM'DAN ANKET AÇTI

Acun Ilıcalı yaşanan olayların ardından 'kimi haklı buluyorsunuz' diyerek Volkan ve Poyraz'ın olduğu bir anket açtı. Ankette Poyraz'ın haklı olduğunu düşünen kitle çok daha fazlaydı. Bu durum, Survivor Poyraz yarışmaya geri dönecek mi sorusunu beraberinde getirdi.