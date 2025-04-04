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Sustalı Ceylan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
22:30
Sustalı Ceylan 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı gündemde
ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan 2. bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün başrollerine yer aldığı yapım cuma günlerinin adresi oluyor. Dizi takipçileri ekran başında ilk bölümü takip etti. Peki; Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?