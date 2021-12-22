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Haberler Yaşam Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu toprağa verildi
Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 15:09

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu toprağa verildi

İstanbul Kadıköy'deki bir restoran çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi evli ve 3 çocuk babası Ziya Bandırmalıoğlu (61), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesindeki toprağa verildi.

DHA
Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan, önceki gece İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti.

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

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Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

Bandırmalıoğlu için Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

Tabutuna Türk bayrağı sarılan cenazeye Bandırmalıoğlu'nun yakınları ile ilçe halkı katıldı.

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

Cenaze namazının ardından Ziya Bandırmalıoğlu, Söğüt İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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