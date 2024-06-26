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Haberler Yaşam Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:51

Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı kült yapım birbirinden usta isimleri ağırlıyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimler kadroda dikkat çekiyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan yapım izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki; Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler...

Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Süt Kardeşler oyuncuları arasında dönemin birçok usta oyuncusu görülüyor. Meşhur gulyabani hikayesinin işlendiği filmin çekimleri çoğunlukla konak içerisinde gerçekleştirilmiş. Sadık Şendil'in senaristliğini yaptığı yapım yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Peki; Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, ne zaman, konusu nedir?

Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

SÜT KARDEŞLER KONUSU

1976 yapımı filmin konusu şöyle:

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım, süt oğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı "damadı Bayram" olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır.

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Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bayram'ın kardeşi Bihter'e âşık olan Şaban, onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve "Gulyabani" adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Şaban (Süt oğlan)
Şener Şen - Hüsamettin
Adile Naşit - Melek
Halit Akçatepe - Ramazan (Emir eri)
Hale Soygazi - Bihter
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami Bey
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'nde gerçekleştirildi. Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

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