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Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:51
Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu: Bu akşam yayında! Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı kült yapım birbirinden usta isimleri ağırlıyor. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi isimler kadroda dikkat çekiyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan yapım izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki; Süt Kardeşler filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilenler...