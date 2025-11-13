Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 22:19

Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de!

Sinemaseverlerle buluşan "Şuursuz Aşk" filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmdeki aşk ve dram teması, çekim yapılan mekanlar ve dikkat çeken oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Şuursuz Aşk filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

Vizyonda büyük ilgi gören "Şuursuz Aşk" filmi, bu akşam Kanal D'de yayınlanıyor. Film, izleyicilere hem sürükleyici bir hikaye hem de etkileyici performanslar sunuyor. Aşk ve dram üzerine kurulu yapımın çekim mekanları ve oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte "Şuursuz Aşk"ın konusu ve oyuncuları.

Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

ŞUURSUZ AŞK KONUSU

Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

ŞUURSUZ AŞK OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu

Ebru Şahin

Burcu Kara

Tuncer Salman

Ruhi Sarı

Seher Terzi

Emir Benderlioğlu

Şuursuz Aşk konusu ve oyuncu kadrosu: Şuursuz Aşk filmi ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV’de!

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şuursuz Aşk filminin çekimleri İstanbul Sarıyer'de Bilezikçi Çiftliği'nde gerçekleştirildi.