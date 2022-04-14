Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı?

SPK'nın onay vermesinin ardından Suwen Tekstil halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe büyüme hedefi olan Suwen payları için, 13 Nisan'da talep toplandı. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Suwen Tekstil halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...