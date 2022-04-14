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Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:28

Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı?

SPK'nın onay vermesinin ardından Suwen Tekstil halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe büyüme hedefi olan Suwen payları için, 13 Nisan'da talep toplandı. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Suwen Tekstil halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...

Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı?

Suwen Tekstil halka arz halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Suwen Tekstil halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi konularda araştırmalarına başladı. Yapılan en son halka arz açıklamasında Suwen'in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.000 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı?

SUWEN HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Suwen halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı.

SUWEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."

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Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı?

SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDAN YAPILACAK?

Suwen halka arz işlemleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

SUWEN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Suwen halka arz borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı henüz belli olmadı.

SUWEN HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arzda Suwen'in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.000 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.'ın, halka arz sonrası Şirket'te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek.

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